У Вознесенському районі, що на Миколаївщині, створили чотири нові заказники місцевого значення: ландшафтні – "Райдолинський степ", "Балка Глибока", "Черталківський-2" та "Веселинівські плавні" – орнітологічний заказник.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальник управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації Олександра Єфименко.

Створення заказників відбувається у порядку відповідно до статей 51-53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України". Ділянки обирають з урахуванням їх природоохоронної цінності.

"Території є середовищами існування рослин і тварин, занесених до Червоної книги України. Ініціювати створення територій природно-заповідного фонду можуть фізичні або юридичні особи, підготувавши клопотання. Таке клопотання розглядає уповноважена установа. У випадку створення заказників місцевого значення, його схвалює управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації", – розповіла Олександра Єфименко.

За словами очільниці управління, заказники створені за ініціативи природоохоронців з громадської організації Громадська організація "Українська природоохоронна група", а саме на територіях Прибужанівської та Веселинівської територіальних громад.

Олександра Єфименко розповіла: заповідні об’єкти місцевого значення, якщо це не регіональні ландшафтні парки, не є комунальними установами. Для них не створюють адміністрації, вони не мають майна. Таким об'єктам надають статус природно-заповідного фонду і накладають відповідні обмеження.

"Заказниками оголошуються природні території (акваторії) з метою збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів. Оголошення заказників провадять без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів – так написано в Законі України "Про природно-заповідний фонд України", – каже Олександра Єфименко.

Новоствореними заказниками стали:

ландшафтний заказник "Райдолинський степ" – 296,2188 га

ландшафтний заказник "Балка Глибока" – 126,8713 га

ландшафтний заказник "Черталківський 2" – 170,8598 га

орнітологічний заказник "Веселинівські плавні" – 216,08 га.

В адміністрації Веселинівської селищної ради кореспондентам Суспільного розповіли, що процес підготовки документів та вибір території для створення ландшафтного заказника "Райдолинський степ" та орнітологічного заказника "Веселинівські плавні" розпочалася у 2019 році.

"Створення заказників "Райдолинський степ" та "Веселинівські плавні" та паралельно інших в Миколаївській області – це дає змогу нам зберегти унікальну фауну та флору, яка споконвіку на цих територіях розвивалася, щоб нічого не знищувати, а навпаки - зберегти ці унікальні види квітів та трав. Селищна рада сприяла залученню профільних спеціалістів та наданню інформацію та всіляко підтримувала даний проєкт", — розповідає секретар Веселинівської селищної ради Олександр Мизгало.

Загалом після створення чотирьох заказників площа природно-заповідного фонду збільшилася на 810 га. Відтепер вона становить 3,17 відсотка території Миколаївщини.

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