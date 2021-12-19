Вітамін D допомагає засвоюватися кальцію та фосфору в організмі людини. Він найчастіше синтезується у шкірі під впливом сонячного випромінювання. Про те, для чого потрібен вітамін D та як його отримувати взимку, розповіла лікарка-ревматолог Львівської обласної клінічної лікарні Оксана Фрик.

Під дією сонця в організмі людини відбувається ряд хімічних реакцій, в результаті якого утворюється вітамін D. Вітамін D — це спільна назва для двох речовин ергокальциферолу та холекальциферолу:

ергокальциферол — це вітамін D, який надходить в організм з рослинною їжею;

холекальциферол — вітамін D3, який надходить з тваринними жирами, а також синтезується у шкірі під впливом сонячного випромінювання.

Вітамін впливає на нервову систему, клітини імунної системи та якість сну.

freepick Безсоння може бути ознакою дефіциту вітаміну D

"Останні роки вчені з Європи та Америки активно вивчають вплив вітаміну D на організм і навіть іде мова про те, що це не просто вітамін, а — гормон. Тому що він має вплив на тканини та органи. У 7-10% органів і систем містяться рецептори до вітаміну D", — каже Оксана Фрик.

Дефіцит вітаміну D фіксують на Львівщині

Львівщина, окрім недостачі йоду, також є зоною із недостатнім рівнем вітаміну D, каже лікарка. Цьому сприяє значна кількість дощових та похмурих днів.

"У МОЗ для отримання вітаміну D взимку, як і влітку, рекомендують частіше бувати на свіжому повітрі. Найкраще це робити щодня. І навіть взимку, не зважаючи на те, що кількість сонячного світла є невелика, але під час невеликих прогулянок до 30 хв можна отримати денну порцію вітаміну D. Це стосується здорових людей", — каже Оксана Фрик.

freepick Вітамін D. Навіщо він потрібен взимку, розповіла львівська лікарка-ревматолог

Ще частина людей не отримує достатньо цього вітаміну, адже мало часу проводять на вулиці.

"Колись люди багато працювали на вулиці, діти гуляли, стрибали. Тому у них вітаміну D було достатньо. Зараз основна маса людей це — офісні працівники, а діти сидять у планшетах", — каже Оксана Фрик.

Чи можна отримувати цей вітамін з продуктів

За словами медика, також вітамін D можна отримати, ввівши у свій раціон, вершкове масло, твердий сир, домашній сир, молоко, жирну рибу (лосось, тунець, скумбрія), печінку яловичу. Якщо цього недостатньо, а при обстеженні на рівень вітаміну D у крові, виявили його недостатність, треба додатково приймати цей вітамін.

freepick Молочні продукти

"Щодо ревматологічних пацієнтів, то практично у кожного спостерігають дефіцит, або недостатність вітаміну D. Кілька років тому провели велике дослідження під назвою COMORA, у якому брали участь 15 країн світу. Тоді було доведено, що чим менший рівень вітаміну D у пацієнтів, тим вища у них активність ревматоїдного артриту", — каже Оксана Фрик.

Що свідчить про нестачу вітаміну D?

Основне — це порушення засвоєння кальцію і фосфатів, які є основою для здоров'я кісток, зубів і м'язів. Внаслідок тривалого дефіциту вітаміну D розвивається остеопороз (захворювання при якому кістки стають крихкими і ламкими, навіть невеликі травми можуть стати причиною переломів).

Може підвищувати активність запального процесу при ревматоїдних захворюваннях. При нестачі вітаміну знижується імунітет, швидкість реакції, когнітивні функції.

Іноді трапляються незрозумілі болі пов'язані із дефіцитом вітаміну D. Лікарка додає, що самолікуванням все ж краще не займатися.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону