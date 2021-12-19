У 2022 році депутати Чернівецької міськради планують ініціювати виплати малозабезпеченим містянам, створити антикорупційний відділ міськради та залучати в місто підприємців. Ми запитали у представника кожної з фракцій, що вважають головним завданням у новому році.

Тарас Прокоп, фракція "Єдина Альтернатива"

За словами Прокопа, у наступному році працюватимуть над створенням агенції розвитку міста, антикорупційним відділом у ратуші та заснуванням громадської ради — аби місцеві жителі впливали на рішення та роботу міськради, допомагали консультаціями.

Володимир Бешлей, фракція "Рідне місто"

Депутат говорить, що у 2022 році ініціюватимуть рішення про доплати медикам, які працюють з "ковідними" хворими, та закупівлю ноутбуків і планшетів для школярів, що навчаються дистанційно.

"Також мене хвилює ремонт вулиці Узбецької. Є проєктно-кошторисна документація, але ніхто не реагує на потребу в ремонті", – каже Бешлей.

Олексій Каспрук, фракція "Пропозиція"

Каспрук говорить, що фракція готує проєкти рішення в гуманітарній і економічній сферах.

"У січні повторно вноситиму проєкт рішення про органи самоорганізації населення, щоб цей інструмент народовладдя у нас запрацював, став доступним для жителів міста", - говорить Каспрук.

Органи самоорганізації населення – це представницькі органи жителів міста, які створюють для вирішення питань місцевого значення. Наприклад, це можуть бути будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів тощо.

Віталій Михайлішин, фракція "Команда Михайлішина"

Віталій Михайлішин у наступному році планує реалізувати свою ініціативу, яку він пропонував у минулому скликанні, про одноразову грошову допомогу. Йдеться про виплату тисячі гривень допомоги малозабезпеченим чернівчанам.

Михайлішин ініціював одноразову виплату малозабезпеченим, коли був депутатом міськради та кандидатом у мери. Тоді міськрада прийняла рішення виділити допомогу. Однак гроші чернівчани не отримали. У соцзахисті не було механізму, як виділити людям гроші, а фінансове управління не направило 20 мільйонів, бо ці виплати не були передбачені у бюджеті.

Сергій Бостан, фракція "Європейська Солідарність"

За словами Бостана, ініціюватимуть створення індустріального парку в Чернівцях, відкриття центру підтримки підприємництва та реалізацію міжнародних програм.

Михайло Яринич, фракція "Народний контроль"

За словами Яринича, три ініціативи, які депутати не підтримали впродовж року, спробують знову винести на голосування.

Йдеться про проєкти щодо заборони продажу алкоголю у нічний час, створення агенції розвитку Чернівців та викупу для суспільних потреб території на вулиці Героїв Майдану, 184 поблизу готелю "Турист".

Щодо останнього, Яринич говорить, що готовий викупити ділянку для суспільних потреб за власні гроші. Зараз там проводять будівельні роботи для майбутнього закладу харчування.

Оксана Зубжицька, фракція "Слуга Народу"

Депутатка Зубжицька каже, що наступного року опікуватиметься питаннями учасників АТО, ООС та їх сімей, зокрема щодо виділення земельних ділянок, житла, реалізації пільг, які мають їм надаватися.

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