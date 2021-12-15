Посадовцю сумського Кадетського корпусу ніяких конвертів не передавали. Про це 24 січня під час судового засідання сказали обвинувачені у справі про вимагання грошей за зарахування дитини до Кадетського корпусу, передає кореспондентка Суспільного із зали суду.

У справі подовжують досліджувати письмові матеріали. Серед них: телефонна розмова між обвинуваченими Мартиненко і Сидоренко. В ній обвинувачені домовляються про зустріч. Також на засіданні показали фото та відеодокази, на яких Сидоренко та Мартиненко.

За словами прокурора, на них Мартиненко передає конверт Сидоренко. Захисник Мартиненко заперечує таку передачу, зазначає – зустріч була відкритою і конвертів не було. Після детального перегляду фото, прокурор погодився, що конверту на них немає.

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