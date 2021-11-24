У громаді Хмельниччини продовжили дистанційне навчання до кінця місяця

У Шепетівській громаді на Хмельниччині продовжили дистанційне навчання до 25 лютого. Про це повідомляють на офіційному сайті Шепетівської міської ради.

11 лютого у Шепетівці відбулось позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зазначають, що враховуючи епідситуацію на території громади та стрімке зростання рівня захворюваності населення, з метою збереження здоров’я дітей та попередження розповсюдження COVID-19 прийняли рішення продовжити до 25 лютого 2022 року дистанційну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних закладах, дитячій художній школі, музичній школі та відділеннях дитячо-юнацької спортивної школи.

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