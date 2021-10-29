"Обікрав 11 помешкань": на Хмельниччині оголосили про підозру чоловікові

На Хмельниччині оголосили про підозру чоловікові, який за версією правоохоронців, обікрав 11 помешкань у місті Волочиськ. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, чоловік раніше притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

"Нещодавно звільнившись із в’язниці, 29-річний чоловік вирішив знову повернутися до старого. Упродовж 2021 року, шляхом віджиму металопластикових вікон та дверей, зловмисник проник в 11 помешкань жителів міста Волочиськ", - кажуть у прокуратурі.

Додають, чоловік обікрав помешкання на майже 900 тисяч гривень.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Затриманому інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

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