Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U) відкрив нову категорію для подачі заяв про відшкодування, вона стосується втрати житла або місця проживання.

Про це йдеться у пресрелізі, наданому Суспільному.

Нова категорія призначена для громадян, які 24 лютого 2022 року або після цієї дати через незаконні дії Росії в Україні чи проти неї втратили житло або місце проживання на території країни.

У межах цієї категорії можна подавати заяви не лише про факт втрати житла чи місця проживання, а й про пов’язані з цим збитки, зокрема втрату особистих речей, витрати на переїзд чи облаштування нового житла.

Під житлом або місцем проживання у цій категорії мається на увазі оселя, яка слугувала домом для заявника, — місце його постійного проживання, незалежно від реєстрації або права власності на нього.

"Ця категорія стосується ситуацій, коли людина через агресію проти України втратила можливість жити у своєму домі або звичному місці проживання. Це може бути через руйнування чи серйозне пошкодження житла, вимушене переміщення в інший регіон України або за кордон, залишення дому через небезпеку та неможливість повернутися, зокрема якщо житло опинилося на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Окремо зазначається, що заяви щодо особистих речей, які мають виняткову чи рідкісну цінність, можна буде подати в категорії А3.7 "Інші економічні втрати", коли вона стане доступною для подання.

Категорія A3.3 розширює перелік уже відкритих напрямів подання заяв, зокрема щодо пошкодженого чи знищеного житлового та нежитлового майна внаслідок війни (A3.1 і A3.2), втрати доступу або контролю над нерухомістю на ТОТ (A3.6), а також вимушеного внутрішнього переміщення (A1.1). Незабаром планують відкрити й категорію A1.2, що стосується вимушеного виїзду за межі України.

"Подання заяв у категорії А3.3 жодним чином не перешкоджає поданню заяв також у інших категоріях. Запуск категорії A3.3 це важливий крок у визнанні порушень фундаментального права людини на житло та у фіксації втрат, яких зазнали українці внаслідок агресії Російської Федерації", — йдеться у пресрелізі.

Відтепер у Реєстрі для подачі заяв відкрито 14 категорій із запланованих 45. Подати заяву наразі можна лише через портал "Дія". Дізнатися більше та подати заяву можна на вебсайті Реєстру.

Що відомо про Реєстр збитків

8 листопада 2023 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією. Документ спрямований на захист прав та інтересів України та її громадян, зокрема, надає можливість подавати відомості щодо збитків, завданих через війну РФ, та сприяє утворенню компенсаційних механізмів.

22 березня 2024 року у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих Росією. В установі працюватимуть приблизно 10 людей: юристи й комунікаційники. І за кілька тижнів вони почнуть приймати заявки на отримання компенсації від людей. Як сказав виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, співробітники офісу почнуть із заяв першої категорії: збитки за знищене житло.

2 квітня у реєстр запрацював у "Дії". Через застосунок українці можуть подати заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади, це важливо.

Загалом Реєстр збитків прийматиме заяви щодо понад 40 категорій. Зокрема, щодо загибелі людей, катування, сексуального насильства, тілесних ушкоджень, примусового переміщення та переселення, втрати майна й доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, а також збитків, завданих історико-культурній спадщині й довкіллю.