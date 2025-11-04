Група поміркованих законодавців у Палаті представників США запропонувала план, який може покласти край багатотижневому шатдауну, та водночас продовжити дію податкових пільг за Affordable Care Act ( ACA ).

Про це повідомляє Axios.

Посилені податкові кредити (субсидії), які допомагають мільйонам американців оплачувати медичне страхування, мають закінчитися 31 грудня 2025 року. Їх запровадили під час пандемії та продовжили у 2022 році, що дозволило рекордній кількості людей (понад 20 мільйонам) зареєструватися в програмі.

Якщо Конгрес не діятиме, за даними аналітичного центру KFF, страхові премії для учасників програми у 2026 році можуть зрости в середньому більш ніж удвічі. За різними оцінками, від чотирьох до семи мільйонів людей можуть взагалі залишитися без медичного страхування.

Демократи наполягають на тому, щоб продовження цих субсидій було внесено до будь-якого законопроєкту про фінансування, необхідного для відновлення роботи уряду. Водночас багато республіканців вважають це "роздуванням урядових витрат" і вимагають розглядати це питання окремо від бюджету.

На тлі кризи, 3 листопада двопартійна група в Палаті представників США представила компромісну пропозицію, яка, на їхню думку, може допомогти подолати протистояння. Цей план, серед іншого, передбачає продовження дії податкових кредитів на страхування.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося 20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він стикнувся з найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів(торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.