Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла через коментарі речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка пов'язала частковий обвал середньовічної вежі в Римі з військовою підтримкою України. В італійському відомстві ці слова назвали "брудними й тривожними".

Про це повідомляє італійське агентство ANSA із посиланням на джерела у МЗС Італії.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова пов’язала інцидент у Римі із військовою підтримкою України з боку Італії, заявивши, що "доки італійський уряд продовжуватиме марнувати гроші платників податків, Італія, від її економіки до її веж, повністю занепаде".

В італійському МЗС відреагували на ці слова, назвавши їх "брудними й тривожними" та заявивши, що вони "підтверджують безодню вульгарності, у яку занурилося російське керівництво".

"Щоразу, коли траплялася катастрофа, яка спіткала Росію, ми завжди виявляли солідарність. Ці заяви ганебні і неприйнятні в цивілізованій країні", — заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Як розповів співрозмовник ANSA, російського посла в Італії Олексія Парамонова викликали до МЗС для офіційної догани.

Того ж дня міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто заявив, що Рим готує 12-й пакет військової допомоги Україні й він незабаром його представить.

Що цьому передувало

3 листопада у центрі Рима, неподалік Колізею частково обвалилася історична Вежа Конті (Torre dei Conti). Під завалами опинився один робітник, наразі його шукають рятувальники. Римська прокуратура розпочала розслідування. Нині припускають, що стався внутрішній обвал конструкції.

Колись у вежі розташовувалися офіси мерії, але з 2006 року будівлю не використовували, і, за даними міської влади, наступного року мав закінчитися чотирирічний проєкт реконструкції. Через реставраційні роботи територію навколо вежі закрили для пішоходів.

Будівлю звели ще за часів Папи Інокентія III для його родини на початку XIII століття, і спочатку вона була вдвічі вищою, але зменшилися після пошкоджень від землетрусів у XIV та XVIII століттях.