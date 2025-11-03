4 листопада — 1350-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Міністр оборони Шмигаль повідомив, що готуються нові контракти для військових із фіксованими термінами служби — від 1 до 5 років.
- Прокуратура розслідує дотримання правил безпеки збору військових на Дніпропетровщині. 1 листопада війська РФ вдарили по Піщанській громаді: загинули та були поранені військові.
- Україна вже використовує нові ракети «Фламінго» та «Рута» і до кінця року вийде на їх масове виробництво.
Україні бракує ще 750 млн євро на імпорт газу — Зеленський
Україна працює, щоб закрити суму на імпорт газу на зимовий період. Станом на зараз необхідно знайти ще 750 мільярдів євро з тих €2 млрд, про які 10 днів тому говорила прем'єр-міністерка Свириденко. Про це заявив президент Володимир Зеленський 3 листопада на спілкуванні з журналістами.
Він сказав, що енергетика наразі — перший пріоритет для влади. Поговоривши з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Зеленський дізнався від неї, що ЄС надасть Києву ще приблизно 127 млн євро підтримки на газ.
"Всюди нас підтримують: і Канада, й Італія, і Німеччина, й інші країни будуть підтримувати. Всі розуміють, що це виклик. Всі розуміють, що Росія робить терористичні кроки, але всі підтримують Україну, здивовані, як ми відновлюємось", — розповів глава держави.
Він поінформував медійників, що орієнтовно за тиждень відбудеться відеозасідання з лідерами, які підтримують енергетику України. Фон дер Ляєн буде присутня там.