У Шевченківському районному суді Києва завершили розглядати письмові докази у справі полоненого військового 40-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил Російської Федерації Володимира Іванова. Його обвинувачують у розстрілі двох українських військовослужбовців, які потрапили в полон у Курській області у січні 2025 року.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з зали суду.

На засіданні суду 3 листопада було продемонстровано відеозаписи двох слідчих експериментів за участі інших полонених російських військових, які на момент розстрілу перебували поруч з Івановим. Також представлено відео з дрона, надане військовослужбовцем ЗСУ, що зафіксувало місцевість, де стався інцидент.

Перший відеозапис — це протокол слідчого експерименту, проведеного 13 березня 2025 року в Черкаському СІЗО за участю російського військовослужбовця Ланцова. За словами Іванова, Ланцов перебував поруч із ним та іншими військовими 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ, які відкрили вогонь по українських полонених. Обвинувачення стверджує, що Ланцов зв’язався по рації з командиром роти на псевдо “Рязань” і повідомив про захоплення військовослужбовців ЗСУ.

На відео слідчі просять Ланцова відтворити положення тіл російських військових у момент пострілу та оцінити відстань до українських полонених. Він демонструє це, вимірюючи кроками у коридорі СІЗО — за його словами, приблизно 10 метрів. Ланцов також показує, де саме перебували російські військові. Суддя Павло Слободянюк запитав Іванова, чи впізнає він цю людину, і той підтвердив, назвавши її позивний — "Сурікат".

Засідання суду щодо розстрілу українських військовополонених у Курській області 3 листопада 2025 рік. Суспільне Новини/Олена Куренкова

“АК-12 має прицільну дальність 440 м, АК-74 — дальність тисячу метрів, зокрема дальність прямого пострілу: по грудній фігурі — 440 метрів, по ростовій фігурі — 625 метрів. Відстань, на якій перебували “Лебідь”, “Бум”, Білий” знаходиться в межах прицільної дальності автомата Калашникова”, — озвучує на відео прокурор Михайло Нечиталюк, посилаючись на дані з відкритих джерел.

На запитання судді, чи впізнає Іванов Кондратьєва, той відповів “Так”, і додає його позивний “Шкіпер”.

Третій відеозапис — дані з дрона, надані українським військовослужбовцем. Відео демонструє ураження групи військових РФ, зокрема на ньому видно саме те місце, де стався розстріл українських військовополонених: кадри зроблені того ж дня, після розстрілу. Як уточнив прокурор, на початку відео можна розгледіти силуети тіл українських військовослужбовців на землі.

Суддя повідомив, що з наступного судового засідання розпочинається новий етап процесу — допит свідків стороною обвинувачення. Прокурор клопотав про проведення допиту свідків — Ланцова і Кондратьєва — у форматі відеоконференції, оскільки обох утримують в Черкаському СІЗО. Захист Іванова погодився з цим для прискорення судового процесу.

Що відомо про справу Іванова

Володимир Іванов — полонений військовий 40-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил Російської Федерації. Іванова (позивний "Ярий") обвинувачують у тому, що він з трьома іншими російськими військовослужбовцями (позивні “Білий”, “Бум” та “Лебідь”) виконали наказ неідентифікованого командира на позивний “Рязань” і стріляли з автоматів Калашникова по двох полонених українських військових 241-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Це сталося 9 січня 2025 року у лісі на південний схід від села Гуєво Суджанського району Курської області. Українські військовополонені загинули.

Іванову інкримінують правопорушення за ч. 1 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, а саме воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством, вчинений групою осіб. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Обвинуваченому Володимиру Іванову 53 роки, він родом із Севастополя, мешкав у місті Озерськ Челябінської області РФ, суду повідомив, що має 13-річну доньку. Як він сам розповів, у грудні 2024 року був призваний до армії РФ та вступив на службу за контрактом. Після двотижневих навчань у Севастополі, його підрозділ відправили у Курську область.

Перед першим судовим засіданням 29 серпня Іванов вперше заявив, що визнає вину, розкаюється, не має заперечень щодо обвинувачення та погодився давати свідчення. У цій справі троє потерпілих — це родичі загиблих, які не були присутні під час судових засідань. Як повідомив на засіданні у серпні 2025 року суддя Слободянюк, одна з потерпілих подала позов і просить стягнути солідарно з Російської Федерації й обвинуваченого 100 мільйонів гривень морального відшкодування.

Інші справи про розстріли українських військовополонених на Курщині

У травні 2025 року Служба безпеки України повідомила про підозру росіянину, який 9 січня року разом з іншими військовослужбовцями армії РФ розстріляв двох полонених військових ЗСУ під час боїв на Курському напрямку, а потім потрапив до полону Сил оборони України.

Страта військовополонених — це воєнний злочин, відповідно до міжнародного гуманітарного права. Стаття 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими передбачає, що до осіб зі складу збройних сил, які склали зброю, заборонено насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури; наруга над людською гідністю, зокрема образливе та принизливе поводження; засудження та застосування покарання без попереднього судового рішення.

У лютому 2025 року редакція розслідувань Суспільного отримала відео від правоохоронців, де російський військовий 810 бригади морської піхоти зізнається у страті українського військовополоненого. Страта, за словами росіянина, відбулася 21 грудня 2024 року у Курській області Російської Федерації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Українській правді" у грудні 2024 року повідомив, що вже підтверджено 177 випадків, коли російські військові стратили українських військовополонених. 109 страт відбулися у 2024-му. Зокрема у медіа з'явилась інформація, що у жовтні 2024-го російські військові, ймовірно, розстріляли девʼятьох українських військовополонених на Курщині.

