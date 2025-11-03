У Євросоюзі готуються надати Україні "різдвяний подарунок" — так званий репараційний кредит на 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Повертати їх треба буде вже з майбутніх російських репарацій.

Попри очікування, розв'язати це питання на засіданні лідерів країн ЄС у жовтні не вдалося через відмову Бельгії підтримати ідею. Однак серед керівників інших країн ЄС є очікування, що кредит схвалять до наступного саміту Євроради 18 грудня. Що заважає досягти згоди щодо позики і як бути, якщо Росія так і не заплатить за війну — пояснюємо в цьому матеріалі.

Про які саме російські активи йдеться

Одразу ж після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС разом з іншими партнерами по G7 ініціювали масштабні санкції проти Москви. Одним із найсерйозніших ударів по російській економіці було рішення про іммобілізацію, тобто заморожування, зосереджених на заході активів Центрального банку Росії. Здебільшого це цінні папери, тобто євробонди, які на момент погашення перетворюються на готівкові кошти. Як розповідала навесні цього року заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, ішлося про загальну суму на приблизно 300 мільярдів євро.

Основна частина з цих коштів — близько 210 мільярдів євро — зберігаються у Бельгії, в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів. Також близько 26 мільярдів фунтів стерлінгів перебувають у Сполученому Королівстві, ще 22 мільярди євро — у Франції, близько 210 мільйонів євро — в Німеччині, 38 мільярдів євро — в Японії, а також близько 4-5 мільярдів доларів — у США.

Про конфіскацію всіх цих активів наразі не йдеться, каже нідерландська адвокатка, експертка із санкцій проти Росії Хелен Овер де Лінден. Формально, доки не було рішення про передачу комусь цих грошей, вони все ще перебувають у власності Центрального банку Росії. Але все одно можуть працювати на користь України як жертви російської агресії.

Торік країни ЄС домовились надати Україні позики коштом прибутку від заморожених російських активів, які перебувають на його території. Потім ці зусилля об'єднали в більший кредит із партнерами по G7. Станом на кінець жовтня цього року ЄС і G7 виплатили Україні в такому форматі 25,3 мільярда євро з обіцяних 45. Однак війна триває, і цих грошей уже стає замало. Тому 10 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала ідею надати Україні репараційну позику — кредит, заставою для якого будуть уже не доходи від заморожених російських активів, а самі активи. Якщо вдасться врегулювати це питання юридично, Україна зможе отримати кредит на приблизно 140 мільярдів євро.

Як нам надаватимуть кредит

Із 210 мільярдів євро російських активів, які зберігаються в Euroclear, 175 через вичерпання терміну тривалості євробондів уже перетворилися на готівку. Без 45 мільярдів, які Україна вже отримала. Лишається приблизно 130 мільярдів євро — такою й була первісна оцінка можливої сумарної виплати.

Уже невдовзі в Брюсселі повідомили про можливість надати Україні більшу суму — 140 мільярдів євро. Додаткові 10 мільярдів нарахували як очікуване надходження до уже наявної в Euroclear готівки. "Це війна Росії, і саме Росія повинна заплатити. Не лише європейські платники податків мають нести основний тягар [підтримки України]", — зазначила президентка Єврокомісії.

Позиція ЄС щодо заморожених російських коштів лишається незмінною: вони будуть заблокованими для Кремля, поки той веде війну проти Україні та поки не компенсує Києву завдану шкоду. За оцінками Офісу президента, станом на березень цього року сума втрат, яку спричинила РФ за час повномасштабної війни, перевищує 589 мільярдів доларів. За весь час військової агресії РФ, тобто з 2014-го, завдані Україні загальні збитки можуть сягати одного трильйона доларів.

Коли Росія все ж припинить агресію та — припустімо — виплатить Україні репарації, Україна використає ці гроші для погашення кредиту. Комісія поверне кошти Euroclear, а депозитарій віддасть Росії. Водночас європейці, ухвалюючи репараційний кредит не зовсім знімають відповідальність зі своїх бюджетів. Якщо санкції проти РФ раптом скасують раніше, усі 27 держав-членів ЄС гарантують покриття витрат депозитарію. Адже, відповідно до нинішніх домовленостей, антиросійські санкції оновлюються кожні шість місяців і залежать від одностайної згоди країн. Тож якщо одного разу хтось виступить проти — увесь проєкт кредиту буде під загрозою.

Штаб-квартира центрального депозитарію цінних паперів Euroclear у Брюсселі. Тут зберігається основна частина заморожених російських активів. Бельгія, 9 квітня 2025 року. Getty Images/AFP/Nicolas Maeterlinck

На що Україна може витратити ці кошти

В ЄС кажуть, що надаватимуть Україні кредит траншами під виконання певних умов, однак якими саме будуть суми траншів і умови, поки не уточнюють. Та як розповів DW неназваний чиновник Єврокомісії, ЄК має намір виплатити Україні ці кошти для використання в двох напрямках: на оборону й підтримку бюджету. За оцінками Міжнародного валютного фонду, крім військової допомоги, Києву в 2026-27 роках буде потрібно близько 52 мільярди євро бюджетної підтримки. Якщо очікувати, що внесок США не буде значним, для закриття бюджетних дірок і витрат на оборону обіцяної суми кредиту може навіть забракнути.

Як зазначає Ірина Мудра, в України вже є перелік пріоритетних потреб на 2026 рік. "Україна займає позицію, що частина репараційного кредиту має йти на військові потреби, на закупівлю зброї. Але частина має також забезпечити відновлення енергетичної інфраструктури й виплати компенсацій постраждалим", — каже заступниця керівника ОПУ.

Як зауважував Володимир Зеленський, сам факт серйозної розмови в ЄС про використання заморожених російських коштів для кредиту Україні свідчить про розуміння Брюсселем: потрібно ще "два-три роки допомагати Україні з фінансами". "Війна може закінчитись раніше, але все одно потрібні гроші на відновлення. І потрібно, щоб військовий знав, що в нього є заробітна плата. Адже чи повернеться Путін знову з агресією, чи не повернеться після того, як ця війна закінчиться, – ми поки не знаємо. Європейцям потрібно розуміти: якщо вони будуть це фінансувати, де брати гроші на ці два-три роки?", — каже Зеленський.

На його думку, російські активи — універсальна відповідь на це запитання. Кошти з кредиту підуть або на зброю, або на відновлення України — залежно від динаміки подій на полі бою. "Якщо війна закінчиться через місяць, ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, ми будемо витрачати їх на зброю. Просто в нас немає іншого виходу", — додає президент. На його думку, надання репараційного кредиту — важливий сигнал для Володимира Путіна, що, попри його очікування, досягти фінансового виснаження України та її партнерів йому не вдасться.

Що про цю ідею кажуть в ЄС і хто проти

Напередодні саміту лідерів ЄС у жовтні видання Politico привідкрило завісу суперечок всередині блоку щодо того, як саме мають використовуватися отримані Україною кошти кредиту. Три найбільші економіки ЄС — Франція, Німеччина та Італія — наполягають, щоб якомога більше з цих грошей поверталося в оборонну промисловість самого Європейського Союзу. Себто, якщо кошти вже і йдуть на військову підтримку України, то використовувати їх треба на закупівлю саме європейської зброї. Хоча є й пропозиції витратити частину кредиту на закупівлю американської зброї для України. А ось Нідерланди, а також країни Північної Європи та Балтії вважають, що Україна повинна мати повну свободу розпоряджатися коштами — включно з можливістю закуповувати зброю в американських компаній.

Частина країн у принципі виступають проти кредиту. Традиційно це Угорщина, яка єдина з-поміж країн ЄС не проголосувала на підтримку позики. Також сумніви щодо кредиту висловлювала батьківщина Euroclear Бельгія. Як заявив на саміті Євроради премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер, від його країни щодо цього є три вимоги: "Я хочу повної спільної відповідальності за ризики, тому що ризик дуже високий. Ми можемо зазнати величезних претензій, — наголосив він. — По-друге, ми хочемо гарантій, що якщо ці гроші доведеться повернути, то кожна держава-член ЄС долучиться. І третя вимога — щоб кожна країна, яка заморозила активи, діяла разом із нами, тому що ми — єдині".

Втім, як у розмові з Суспільним зауважує експерт аналітичного центру Bruegel та старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона у Вашингтоні Ніколас Верон, острах бельгійців щодо кредиту продиктований і більш прагматичним інтересом:

"У дуже вузькому сенсі, позика — погана новина для Бельгії, тому що [з російськими грішми на рахунках у країні] вони заробляють. Процентні доходи, які Європа отримує від свого грошового депозиту в Європейському центральному банку, оподатковуються в Бельгії. Отже, щоразу, коли європеєць отримує 100 євро процентного доходу, Бельгія отримує 25 євро, а з решти 75 євро майже все забирає ЄС на користь України за схемою, запровадженою півтора роки тому. Звісно, бельгійський уряд розуміє, що цей інтерес не має стояти на заваді репараційному кредиту — але, ймовірно, це впливає на їхню позицію", — каже Верон.

Заморожені російські кошти для кредиту Україні планують використати або на зброю, або на відновлення України — залежно від динаміки подій на полі бою. На фото — будівельники працюють над відновленням будинку, пошкодженого російським обстрілом у Слов'янську, Донеччина, 29 січня 2024 року. Getty Images/Anadolu/Ignacio Marin

Хто платитиме, якщо репарацій від РФ не буде

У матеріалі про Реєстр збитків для України Суспільне вже згадувало, що зараз складно сказати, як і коли Росія виплачуватиме українцям компенсації. Третій етап компенсаційного механізму передбачає створення фонду, який має наповнюватися російськими грішми. Але звідки їх узяти — чи не найскладніше питання в усій цій історії. "Поки що консенсус у всіх понад 50 держав, які беруть участь у процесі, дуже простий і твердий. Джерело компенсації — це Російська Федерація. Саме РФ повинна відшкодувати шкоду, завдану своєю війною", — зазначав Суспільному виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський.

Подібна логіка наразі й щодо репараційного кредиту: в ідеалі, це мають бути російські кошти. Хелен Овер де Лінден зауважує: за відсутності репарацій від Росії, формально виплатити борг повинна буде Україна. "Я гадаю, що зрештою Україна буде відповідальною за повернення коштів, але ми (тобто країни ЄС, — ред.) гарантуватимемо, що Україна не збанкрутує і 27 держав-членів допоможуть із поверненням або нададуть свої гарантії", — додає він.

"Саме з цих міркувань структура репараційного кредиту, наскільки я розумію, все ще узгоджується, — пояснює Верон. — Але вона полягатиме в тому, що кредитор матиме гарантії від інших держав-членів ЄС. Отже, держави-учасниці — як-от Франція, Німеччина, Італія — гарантуватимуть: якщо не буде російських репарацій, вони погасять кредит від імені Європи. Отже, існує значне можливе зобов'язання щодо грошей платників податків. Це не вважається державним боргом, оскільки немає впевненості, що гарантію використають, але фінансове зобов'язання доволі значне".

Як зазначає Politico, альтернативних варіантів продовжити безперебійну допомогу Україні у таких великих обсягах, як дозволяє репараційний кредит, практично немає. Виплата кредиту, профінансованого єврооблігаціями (спільними запозиченнями ЄС), розглядається як ще ризикованіший варіант: низка країн Союзу будуть рішуче проти нагромадження ще більшого боргу для своїх платників податків. “Провернути” варіант із використання заморожених російських активів, які зберігаються в інших країнах, теж не вийде, бо це займе значно більше часу на погодження і все одно не покриє масштабної потреби України в коштах. За підрахунками Politico, власних грошей у Києва вистачить максимум до кінця березня 2026 року.

"У мене був ще один варіант, який я вже пропонувала кілька років тому, однак ніхто не пристав на мою ідею. А саме: ми можемо змінити положення ЄС про санкції, що застосовуються до РФ, — додає Овер де Лінден. — Можемо додати абзац, що якщо Росія не допоможе завершити війну в Україні протягом, наприклад, півроку — вона нестиме відповідальність за всі збитки. Отже, вона має швидше ухвалити мирне рішення з Україною, погоджене з Києвом та вигідне йому. І якщо Росія не сприятиме цій мирній угоді, нестиме відповідальність за всю завдану шкоду".