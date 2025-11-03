У Франції встановлюють медбокси самообслуговування. Федерація лікарів критикує ініціативу за неможливість проводити ретельне обстеження у дистанційному форматі.

Про це повідомляє DW.

Медбокси зовні нагадують будівельні контейнери, а всередині – кабінет зі стетоскопом і тонометром. Пацієнти тут користуються медичними приладами самостійно, отримуючи рекомендації від лікаря з відеозв'язку.

Такі медбокси покликані розв'язати проблему нестачі лікарів для районів, які у Франції називають "медичною пустелею". За даними французького МОЗ, до неї належать близько 90% території країни.

Компанія La Box Médicale, яка виробляє медбокси, стверджує, що технологія допомагає скоротити час між появою симптомів та початком лікування, а також сприяє профілактиці захворювань.

Але не всі медики схвалюють ініціативу. Федерація лікарів Франції критикує медбокси за неможливість проводити детальне обстеження у дистанційному форматі. Крім того, лікарі попереджають: якщо пацієнтів у боксах консультують різні фахівці, лікування може втратити цілісність.