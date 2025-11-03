Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності запустило новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. В рамках проєкту розширено перелік категорій громадян, які можуть претендувати на виплати.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності.

Відтепер звернутися по виплату можуть не лише ті, хто вже отримував державну допомогу, а й родини з низьким доходом, які раніше не мали такої підтримки.

Базова соціальна допомога об’єднує декілька видів державних виплат в одну — розраховану на всю сім’ю. Її розмір залежить від кількості членів родини, їхнього віку, статусу та середнього доходу. Базова величина наразі становить 4500 грн.

Допомога не призначається, якщо в родині є працездатні, які не працюють і не перебувають на обліку в центрі зайнятості, або якщо за останній рік було придбано майно чи зроблено великі покупки на понад 100 000 грн. Також враховується наявність другого житла, автомобілів, значних коштів на рахунках.

Заяву можна подати особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України або онлайн. Для подачі заяви онлайн необхідно мати біометричний документ — ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП) у застосунку "Дія".

Перед подачею заяви у сервісному центрі її мають підписати усі повнолітні члени родини, яка претендує на допомогу.

Заява подається двічі: спершу — заява про намір отримати базову соціальну допомогу. У ній зазначаються особисті та контактні дані заявника, а також інформація про всіх членів сім'ї. Згодом, якщо сім'я погоджується з розрахованим розміром допомоги, уповноважений представник підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги.

Виплата призначається на шість місяців і автоматично продовжується на весь період дії проєкту — до двох років.