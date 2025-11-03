Перейти до основного змісту
З Вірменії до України екстрадували організатора шахрайської схеми, що ошукав волонтерів і військових на понад 20 млн грн
Катерина Бельмас
Організатора масштабної шахрайської схеми, унаслідок якої волонтери та військовослужбовці втратили понад 20 мільйонів гривень, екстрадували з Вірменії до України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, чоловік створив злочинне угруповання з трьох людей, яке діяло через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соціальних мережах. Зокрема, вони публікували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для потреб Збройних сил.

Щоб викликати довіру покупців, угрупування видавало себе за волонтерів: розміщували фотографії з фронту, звіти про "допомогу армії" та використовували патріотичну символіку. Товари пропонували за заниженими цінами, пояснюючи це "волонтерськими знижками" або "доставкою напряму з ЄС".

"Після отримання передоплати, яка могла сягати сотень тисяч гривень, шахраї припиняли зв’язок із покупцями, блокували телефони та сторінки, а кошти переводили на підставні рахунки й знімали готівкою. Загалом вони привласнили понад 20 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

Організатору та трьом його спільникам було повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групи осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У 2023 році обвинувальні акти щодо фігурантів справи скерували до суду.

Після викриття схеми її організатор утік з України, після чого його оголосили в міжнародний розшук. У червні 2025 року чоловіка затримали у Вірменії, а 28 жовтня передали українським правоохоронцям у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею.

"Наразі чоловіка етаповано до України та обрано щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — додали у відомстві.

