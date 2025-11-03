Мінрозвитку та Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) підписали угоду в межах проєкту Світового банку "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів". Ініціатива спрямована на зміцнення стійкості критичної інфраструктури та централізованого теплопостачання у семи українських містах.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Мова йде про Харків, Чернігів, Кременчук, Кривий Ріг, Миколаїв, Славуту та Суми.

"Ці громади, де системи централізованого опалення зазнали серйозних пошкоджень, чекають на термінове постачання обладнання. Для нас пріоритетом є ефективність, і ця угода дозволить нам максимально швидко провести всі процедури і забезпечити стійкість громад", — зазначила заступниця міністра Марина Денисюк.

Заступниця міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк та заступниця директора UNOPS в Україні Марія Запаснік під час підписання угоди, 1 листопада 2025 року. Міністерство розвитку громад та територій України

Зазначається, що UNOPS забезпечить закупівлю, транспортування та постачання необхідного обладнання й матеріалів для комунальних підприємств централізованого теплопостачання, визначених міськими радами.

Йдеться, зокрема, про мобільні та стаціонарні водогрійні котли, мінікогенераційні установки, труби, насосні агрегати та інші основні елементи для ремонту систем теплопостачання. А також обладнання для забезпечення альтернативних джерел тепла.

Це другий етап проєкту, який передбачає фінансування у розмірі 116 мільйонів доларів США та реалізовуватиметься до квітня 2027 року.

Під час першого етапу проєкту, до Харкова вже доправили модульні будинки, когенераційні установки, електромотори, газові генератори та інше необхідне обладнання. Також завершується доставка решти закупленого обладнання й матеріалів.