Наразі в усіх регіонах Україні скасовані графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових підприємств. Відновлення обмежень можливе на період вечірнього піку споживання — з 16:00 до 22:00.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго додають, що споживання електроенергії наразі залишається високим.
"3 листопада, станом на 8:30, воно було на 6,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 31 жовтня. Причина змін — традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також менший обсяг застосування заходів обмеження", — зазначає Укренерго.
Добовий пік споживання 2 листопада перевищив аналогічний показник попередньої неділі, 26 жовтня, на 8%. Це сталося через менший обсяг застосованих заходів обмеження споживання.
"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 16:00 до 22:00", — зазначили у відомстві.
В Укренерго додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, про що обленерго повідомлятимуть додатково.
