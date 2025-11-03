Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти в грудні поточного року, водночас вирішивши призупинити його зростання в першому кварталі 2026 року. Рішення ухвалили через побоювання надлишку пропозицій і пом’якшення планів повернення своєї частки ринку.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що з квітня організація підвищила цільові обсяги виробництва приблизно на 2,9 мільйона барелів на день — це близько 2,7% світової пропозиції. Однак із жовтня темпи зростання сповільнилися на тлі прогнозів надлишку пропозиції.

"Нові західні санкції проти Росії, яка є членом ОПЕК+, ускладнюють реалізацію стратегії, оскільки Москва може боротися за подальше збільшення виробництва після того, як США та Британія запровадили обмеження проти провідних компаній РФ "Роснефти" та "Лукойлу", — йдеться у повідомленні.

Під час щомісячної зустрічі ОПЕК+, що відбулася 2 листопада, вісім країн-членів — Саудівська Аравія, Росія, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан та Алжир — домовилися збільшити цільові показники видобутку на грудень на 137 тисяч барелів на день, так само як це робили в жовтні та листопаді.

"Після грудня через сезонність, вісім країн також вирішили призупинити збільшення виробництва в січні, лютому та березні 2026 року", — йдеться в заяві групи.

За даними Reuters, 20 жовтня ціни на нафту впали до п’ятимісячного мінімуму — близько 60 доларів за барель, через побоювання надлишку на ринку. Відтоді вони відновилися до приблизно 65 доларів за барель на тлі нових санкцій проти Росії та оптимізму щодо торговельних переговорів США з партнерами.

"Зробивши паузу, ОПЕК+ захищає ціни, прогнозує єдність і виграє час, щоб побачити, як санкції грають на російських барелях", — сказав аналітик компанії з енергетичних досліджень Rystad Energy Хорхе Леон.

ОПЕК+ зменшувала видобуток протягом кількох років до квітня поточного року, найвищий рівень скорочень було зафіксовано в березні, загалом 5,85 мільйона барелів на день, зазначає видання.

Ці скорочення складалися з трьох елементів: добровільне скорочення на 2,2 мільйона барелів на добу, 1,65 мільйона барелів на добу від восьми країн-членів та ще два мільйони барелів на добу для всієї групи.

"Група поступово скасовує добровільні скорочення, тоді як останній елемент скорочень для всієї групи залишатиметься чинним до кінця 2026 року. Вісім членів ОПЕК+ знову зустрінуться 30 листопада під час повноцінної зустрічі організації", — йдеться у повідомленні.

Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК) (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) — картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти.

Наразі Організація налічує загалом 12 країн-членів, йдеться на сайті ОПЕК: Алжир; Конго; Екваторіальна Гвінея; Габон; Іран; Ірак; Кувейт; Лівія; Нігерія; Саудівська Аравія; Об’єднані Арабські Емірати та Венесуела.

ОПЕК+ — це домовленість, яка охоплює не тільки країни-члени картелю, але й низку інших: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.

Санкції проти російських компаній "Лукойл" та "Роснефть"

15 жовтня Велика Британія розширила санкційний список щодо РФ, до якого, зокрема, внесли дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл".

22 жовтня Міністерство фінансів США також оголосило про санкціїпроти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.

27 жовтня "Лукойл" почав розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.

30 жовтня "Лукойл" заявив, що знайшли покупця для своїх міжнародних активів. Ним стала енергетична трейдингова компанія Gunvor.