З 24 лютого 2022 року загинули понад 100 українських медійників; землетрус в Афганістані забрав щонайменше 7 життів; на Донеччині зміни руху електричок; президент США Трамп вважає, що лідер Кремля Путін хоче вести бізнес зі Штатами; Сербія запропонувала ЄС купувати боєприпаси — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок понеділка, 3 листопада.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 116 українських журналістів

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України 2 листопада, у День боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів, заявило, що з початку широкомасштабного російського вторгнення загинули 116 журналістів, з них 18 — під час виконання своїх професійних обов’язків. Окрім цього, як мінімум 26 цивільних журналістів і один військовослужбовець-медійник досі перебувають у полоні Росії.

Національний комітет України зі співпраці з Міжнародною програмою ЮНЕСКО засудив незаконні затримання, катування й убивства журналістів, дезінформаційні кампанії, а також випадки технологічно зумовленого гендерного насильства проти кореспондентів з України. Комітет звернувся до міжнародної спільноти: хоче привернути увагу до системних злочинів Росії проти українських медійників.

Землетрус в Афганістані

Землетрус магнітудою 6,3 стався вночі 3 листопада на півночі Афганістану. Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США. Попередньо, землетрус стався на глибині 28 кілометрів поблизу міста Мазарі-Шариф і селища Хулм. Мазарі-Шариф — це столиця північної провінції Балх і одне з найбільш населених міст на півночі країни. Цей землетрус також відчувався в регіонах Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану, які межують з Афганістаном.

Reuters із посиланням на владу провінції повідомляє, що загинули щонайменше семеро людей, а близько 150 отримали поранення. Пошкоджені будинки. Речник провінції Балх Хаджі Заїд повідомив, що землетрус зруйнував частину святині Мазарі-Шариф — Блакитну мечеть.

Зміни руху приміських поїздів, які прямують на Донеччині

3 листопада на Донеччині діють тимчасові обмеження руху приміських поїздів. Укрзалізниця повідомила, що з безпекових міркувань обмеження приміських рейсів в напрямку Краматорська продовжать діяти до/зі Словʼянська. На ділянці Словʼянськ – Краматорськ перевезення забезпечені автотранспортом місцевої влади. Також тимчасово не буде проїзду для поїздів №6603 та №6604 Словʼянськ – Райгородок. Між точками продовжують курсувати місцеві графікові автобуси.

Крім того, в УЗ повідомили, що залишаються обмеження у напрямку станції Демурине: тимчасово не курсуватимуть рейси на ділянці Демурине – Чаплине. Ранковий рейс №6122 курсуватиме за маршрутом Дніпро – Чаплине замість Дніпро – Демурине.

Путін хоче вести бізнес зі США, вважає Трамп

США не ввели високі мита для Росії, щоб примусити її припинити війну в Україні. Москва не веде з Вашингтоном великого бізнесу, проте лідер Кремля Володимир Путін хотів би бізнес-відносин зі Штатами. Про це президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю програмі "60 хвилин" каналу CBS News.

У цій розмові він сказав, що завершив 8 воєн, і, за його словами, у 60% випадках допомогли погрози ввести високі тарифи для країн — сторін конфлікту. На уточнення ведучої, чому тарифи не можуть зарадити у випадку війни Путіна, Трамп відповів:

"Це працює з Путіним. Я думаю, що я вчинив з ним інакше, тому що, по-перше, ми не ведемо великого бізнесу з Росією. І я думаю, що він хотів би, я гадаю, що він хоче увійти і хоче торгувати з нами, і хоче заробити багато грошей для Росії".

Сербія запропонувала ЄС купувати боєприпаси і не проти, аби їх потім передавали Україні

Президент Сербії Александар Вучич запропонував Європейському Союзу купувати сербські боєприпаси. Він заявив, що сербські склади "переповнені боєприпасами". Країна виробляє снаряди й далі, зокрема мінометні. На його думку, внеском у європейську безпеку могла б стати угода про продаж до ЄС сербських боєприпасів. Нині він чекає на остаточну відповідь від європейських партнерів на таку пропозицію.

На уточнювальне запитання, чи можна було б ці боєприпаси використовувати в Україні, Александар Вучич відповів: "Покупці можуть робити з ними все, що завгодно". Вучич додав, що його країна є військово нейтральною, Белград засуджує напад Росії на Україну, прагне стати членом ЄС, проте "є різні причини, чому ми також підтримуємо контакти з Росією".