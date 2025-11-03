3 листопада — 1349-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Німеччина передала Україні додаткові системи Patriot, повідомив президент Зеленський.
- Уряд готує програму зимової підтримки українцям, яка зокрема передбачає безоплатні поїздки залізницею та грошову виплату.
- 3 листопада у деяких регіонах України діятимуть графіки відключень світла, повідомили в Укренерго.
- Під час комбінованих ударів по Дніпропетровщині 1 листопада загинули і дістали поранення військовослужбовці ЗСУ, повідомили в угрупованні військ "Схід".
- Туреччина заявила, що готова виступити посередником та провести четвертий раунд мирних переговорів між Україною та Росією.
Вибухи лунали на Миколаївщині
У Миколаївській області було чутно звуки вибухів, повідомляли близько 0:40 кореспонденти Суспільного. Тривога в області тривала з 22:52 до 1:02, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу дронів.