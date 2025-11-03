Перейти до основного змісту
Нові системи Patriot від Німеччини, зимові виплати українцям від уряду, графіки відключення світла. 1349 день війни
Місцевий житель їде велосипедом повз пошкоджені російськими ударами будинки, Костянтинівка, Донеччина, 1 листопада 2025 року. REUTERS/Yan Dobronosov

3 листопада — 1349-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

Вибухи лунали на Миколаївщині

У Миколаївській області було чутно звуки вибухів, повідомляли близько 0:40 кореспонденти Суспільного. Тривога в області тривала з 22:52 до 1:02, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу дронів.

