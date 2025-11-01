Вивезений із Макіївської колонії кіт Мишко нині живе у місті Заводське, що на Полтавщині. Його з окупованої території привіз із собою звільнений з полону військовий Станіслав Панченко, якого у 2019 році у так званій "ДНР" засудили за сфабрикованою справою на 17 років. У полоні чоловік перебував понад шість років. Додому він повернувся з котом 14 серпня 2025-го.

"17.01.2019 року пішов на пост, саме до позиції було 400 метрів. Не дійшовши до поста, вже як встав, у підвалі якомусь незрозуміло, що там, як там. Потім вже як вивели з підвалу того, голова боліла", — розповідає Станіслав.

Спочатку він перебував у Донецькому СІЗО, а у грудні 2019 року його етапували до Макіївки.

Коли Станіслав дізнався, що потрапив до списків на обмін, вирішив забрати із собою вирішив Мишка, який жив з полоненими в бараку. Додому чоловік віз його у підсумку, який спеціально пошили.

Істрою військового — дивіться у репортажі редакції Суспільне Полтава.