МЗС України засудило цілеспрямовані удари РФ по підстанціях, від стабільного функціонування яких залежить надійне зовнішнє електроживлення українських атомних електростанцій. Там вважають, що до планування цих атак залучені представники російських державних енергокомпаній, зокрема держкорпорації "Росатом".

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що внаслідок російських обстрілів 30 жовтня було пошкоджено підстанції, важливі для безпечного зовнішнього електроживлення українських АЕС. Йшлося про Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську станції.

"Цілеспрямовані удари по цивільних енергетичних об’єктах, від яких безпосередньо залежить безпечна експлуатація ядерних установок, мають ознаки ядерного тероризму, грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права — зокрема принципи розрізнення та пропорційності", — наголосили у МЗС.

Там зауважили, що такі дії з боку РФ несумісні із "Сімома незамінними принципами" МАГАТЕ — насамперед із четвертим щодо обов’язковості надійного зовнішнього електроживлення всіх ядерних об’єктів.

Тож з огляду на послідовність ураження вузлових підстанцій і відповідність обраних цілей схемам зовнішнього електроживлення АЕС у відомстві заявили, що "є підстави вважати, що до планування цих атак залучені представники російських державних енергетичних компаній, зокрема державної корпорації "Росатом".

"Україна наполягає на притягненні РФ, а також причетних посадових осіб і корпоративних структур до відповідальності в національних та міжнародних юрисдикціях. Закликаємо партнерів істотно посилити санкційний тиск, зокрема розширити обмеження щодо державної корпорації "Росатом" та афілійованих структур", — наголосили у МЗС.

Крім цього у відомстві наполягають, на забезпеченні "припиненні будь-якої співпраці з ними у цивільній ядерній сфері" та посиленні експортно-контрольних заходів щодо постачання обладнання і технологій для російського енергетичного сектору.

Масований удар РФ по Україні 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні, обстрілявши енергетичні об'єкти. Під ударом опинилися чотири області.

Як повідомляли у Повітряних силах, російські війська запустили по Україні 653 дрони різних типів, а також вдарили 52 ракетами повітряного, наземного та морського базування. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 592 БПЛА та 31 ракету.

Внаслідок ударів було зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БПЛА на 20 локаціях та падіння уламків збитих повітряних цілей на 19 локаціях у різних українських регіонах.