Підрозділи ГУР проводять десантну операцію у Покровську; польські винищувачі втретє за тиждень перехопили російський розвідник над Балтійським морем; Берлінський аеропорт закривали після спостереження за дроном та міністари G7 засудили російські атаки на енергетичну систему України — Суспільне зібрало головні новини ранку 1 листопада.

1. ГУР проводить десантну операцію у Покровську — Буданов керує на місці

Спецпідрозділи та авіація Головного управління розвідки Міноборони України розпочали десантну операцію у місті Покровськ на Донеччині.

Як повідомили джерела Суспільного в Силах оборони, штурмові групи ГУР увійшли до районів міста, які російське командування раніше вважало повністю захопленими. Ці райони мають стратегічне значення для української логістики.

У операції беруть участь кілька вертольотів, а керує діями особисто начальник ГУР Кирило Буданов, який перебуває на місці подій.

Чому це важливо: Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що поблизу Покровська Росія зосередила близько 170 тисяч військових, і ситуація в місті залишається напруженою.

2. Польські винищувачі знову перехопили російський літак над Балтійським морем

31 жовтня близько 9:00 ранку пара польських МіГ-29 перехопила російський розвідувальний літак Іл-20, який летів над Балтійським морем без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Як повідомило Оперативне командування ЗС Польщі, літак створював потенційну загрозу безпеці повітряного руху. Після ідентифікації його супроводили згідно з процедурами НАТО. Порушення польського повітряного простору не зафіксовано.

Це вже третій подібний інцидент за тиждень, що свідчить про зростання активності російської авіації над Балтійським морем. Польські військові заявили, що залишаються в повній бойовій готовності й діють у тісній співпраці з союзниками НАТО.

Контекст: Подібні інциденти сталися 30 і 29 жовтня, коли польські винищувачі МіГ-29 так само перехоплювали російський військовий літак над Балтійським морем.

3. Дрон паралізував роботу берлінського аеропорту BER на дві години

Увечері 31 жовтня аеропорт Berlin Brandenburg тимчасово зупинив роботу через появу дрона над південною частиною летовища, повідомляє Bild.

З 20:00 до 22:00 польоти були повністю призупинені. Одинадцять літаків перенаправили до Лейпцига, Дрездена та Гамбурга, а три рейси — до Лондона, Бірмінгема й Стокгольма — скасували.

Поліція підтвердила факт появи дрона, який згодом зник із поля зору. На місці працювали гелікоптери федеральної поліції та наземні патрулі.

Роботу аеропорту вже відновлено. У німецьких ЗМІ зазначають, що кількість випадків появи дронів біля аеропортів у країні зростає — подібний інцидент нещодавно стався в Мюнхені.

4. Країни G7 засудили російські атаки на енергосистему України

1 листопада країни "Великої сімки" (G7) оприлюднили спільну заяву, в якій рішуче засудили удари Росії по енергетичній інфраструктурі України та пообіцяли продовжити підтримку у відновленні.

Як зазначено на офіційному сайті уряду Канади, міністри енергетики G7 наголосили, що атаки РФ мають "руйнівні соціальні, економічні та екологічні наслідки" і загрожують життю цивільних.

Країни зобов’язалися підтримувати ремонт і модернізацію критичної енергетичної інфраструктури України, посилювати співпрацю з МАГАТЕ у сфері ядерної безпеки та працювати над створенням стійкої й децентралізованої енергосистеми.

G7 також заявила про намір посилити санкції проти Росії, зокрема ліквідувати її "тіньовий танкерний флот", що приносить прибутки для фінансування війни.

До заяви приєдналися також Австралія та Україна.