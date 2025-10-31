Національне військове меморіальне кладовище (НВМК), що в селі Віта-Поштова під Києвом, працює вже два місяці. За цей час там поховали тіла 149 захисників, здебільшого неопізнаних — але кількість ідентифікованих постійно зростає. Заявки на нові поховання зараз надходять щодня, повідомили нам в адміністрації кладовища. Прощання відбуваються по кілька разів на тиждень. Про те, кого ховають на кладовищі, кому відмовляють і які документи необхідні для поховання бійця — в матеріалі Суспільного.
Перша черга з шести
Переважна більшість із 149 похованих на Національному військовому меморіальному кладовищі захисників — це тіла, які з 2022 року зберігалися в моргах. Зокрема, ідеться про оборонців Київщини, чиї ДНК досі не співпали з наданими цивільними зразками. Проте якщо це станеться в майбутньому, рідні зможуть встановити нову надгробну плиту, з іменем. Чи навіть за бажанням перепоховати в іншому місці.
“Ми не просто ховаємо безвісти зниклих, а й зберігаємо документацію по кожному військовому, — пояснює Суспільному заступник директора Олег Гостіщев. — Кожній могилі присвоюємо номер, за яким потім у випадку співпадіння ДНК можна буде знайти місце поховання”.
На кладовищі вже є й 16 іменних могил — тих, чиї родичі звернулися з відповідними заявками. Також на пам’ятній стіні погребли урни з прахом двох Героїв України.
Загалом на вже готовій до використання території є шість тисяч місць для поховання. Це перша черга цвинтаря. За парканом уже готової частини видно кран, який зводить другу чергу — в її складі буде крематорій. Це будівництво планують завершити до кінця наступного року, хоча й припускають незначний вихід із графіку. Коли ж завершать усі шість черг кладовища, кількість місць для поховання перевищить сотню тисяч.
Хто і як може поховати військового на меморіальному кладовищі
Заявки на поховання на кладовищі приймають в офісі його адміністрації. Наразі вона орендує приміщення у Києві — на Павлівській, 29 — однак із часом переїде у Віту-Поштову. Суспільне прибуло туди на 9 ранку.
На той момент у коридорах офісу вже перебувають кілька родин. Ми знайомимося з донькою та матір’ю Загорськими, їх супроводжує хорунжаПредставниця служби, яка опікується морально-психологічним станом "азовців" та родинами військових, зокрема після поранення чи загибелі бійця. "Азову". До повномасштабної війни сім'я проживала на лівому березі Херсонщини, зараз їхнє село окуповане. Мама з двома доньками вирушила до Німеччини, а 19-річний Дмитро згодом долучився до війська. Спершу він був медиком, пізніше став снайпером бригади “Азов”.
“Дмитро довго приховував це, мені розповів найпершій, — каже його менша сестра Дарія. — Ми з ним дуже близькі. Говорили по телефону, будували плани. Іще 18 вересня розмовляли про те, що у нього в грудні день народження й там Різдво, він планував приїхати до нас у відпустку. А 20-го він загинув”.
Жінки одразу ж вирішили поховати сина на НВМК. Його мати Олена, не в силах стримати сліз, пояснює, чому: “Я вважаю меморіал місцем сили. Ми знову їдемо закордон, а Діма залишається тут сам. На кладовищі вже поховані його друзі, я хочу, аби йому не було сумно. Аби він не був один”.
Родина приїхала підписати договір, церемонію прощання заплановано на вихідні. Усі витрати взяла на себе держава, а з організацією процесу допомогла хорунжа. Її звати Сніжана Дмитрієва — за її словами, зараз заяви щодо поховання подають багато родин. "У нас є окрема категорія людей, рідні яких були у 22-му на Азовсталі, вони кремували своїх близьких, і зберігали ці роки урночки, а тепер планують їх встановити саме на меморіальному кладовищі", — каже вона. Одна родина навіть зберегла тіло, яке три роки перебувало в морзі. Його поховали в жовтні.
Що варто врахувати охочим поховати тіло бійця на НВМК
За словами Олега Гостіщева, поки не було жодного випадку, коли рідним, які звернулися до адміністрації, відмовили. Однак у майбутньому таке може статися, оскільки законодавство має чіткі критерії для поховання саме на цьому кладовищі.
“По-перше, військовий мав бути не просто армійцем, а мати посвідчення учасника бойових дій. Це перша умова, —каже Гостіщев. — Якщо родина цього бажає, участь у бойових діях можна довести через суд. По-друге, відмову можна отримати, якщо захисник мав непогашену судимість”.
Організаційно складніше — перепоховання тіла чи праху, оскільки родинам у такому випадку треба отримати від місцевого органу влади дозвіл на ексгумацію останків чи виймання урни. Для цього треба подати цілий пакет документівДозвіл на перепоховання; документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, іншої держави чи спецстатус; лікарське свідоцтво про смерть (не треба, якщо перепоховують урну із прахом); свідоцтво про поховання.. На прийняття рішення місцева влада має до 30 днів.
Також більше зусиль потрібно у випадку відсутності тіла чи праху загиблого бійця. Аби встановити кенотаф — надгробний пам’ятник чи табличку, під якими немає труни — потрібен документ на підтвердження, що на інших кладовищах в Україні ще не встановлений кенотаф цьому військовому. Проблема ускладнюється тим, що єдиного реєстру поховань наразі не існує.
Якщо всі документи в нормі, оформлення дозволу на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі займає від трьох днів. Варто також врахувати, що обрати, де саме на кладовищі спочиватиме рідна людина, її близькі не можуть: адміністрація установи надає наступне вільне за чергою місце.