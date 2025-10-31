У кількох областях України внаслідок дронових атак РФ на енергооб’єкти станом на ранок 31 жовтня є нові знеструмлення. Також сьогодні діють цілодобові графіки відключень світла для побутових споживачів і промисловості.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Там зазначили, що тривають аварійно-відновлювальні роботи в усіх регіонах, що зазнали обстрілів.

Також через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця, в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електрики.

"Упродовж всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Також на всій території України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів", — йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись та порадили українцям стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

Раніше у МАГАТЕ заявляли, що масована російська атака по українській енергетиці 30 жовтня призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні.