Укренерго: у кількох областях через обстріли є знеструмлення, по всій Україні діють цілодобові графіки відключень світла
Дмитро Михайлов
Енергетики під час ремонтних робіт
Енергетики під час ремонтних робіт на пошкодженій внаслідок російського удару теплоелектростанції компанії ДТЕК, Україна, 28 листопада 2024 року. Getty Images/Bloomberg/Olga Ivashchenko

У кількох областях України внаслідок дронових атак РФ на енергооб’єкти станом на ранок 31 жовтня є нові знеструмлення. Також сьогодні діють цілодобові графіки відключень світла для побутових споживачів і промисловості.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Там зазначили, що тривають аварійно-відновлювальні роботи в усіх регіонах, що зазнали обстрілів.

Також через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця, в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електрики.

"Упродовж всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Також на всій території України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів", — йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись та порадили українцям стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

Раніше у МАГАТЕ заявляли, що масована російська атака по українській енергетиці 30 жовтня призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні.

