Армія РФ атакувала Суми ударними БпЛА; у Києві на Укрпошті вибухнула посилка, п'ятеро людей поранені; Сейм Латвії схвалив вихід країни зі Стамбульської конвенції; США обмежують кількість біженців до 7 тисяч та лише з Південної Африки — Суспільне зібрало головні новини ранку 31 жовтня.

1. Росія атакувала Суми дронами-камікадзе: поранено щонайменше чотирьох людей

У ніч на 31 жовтня російська армія атакувала Суми десятьма ударними безпілотниками. Внаслідок влучань у житлові будинки постраждали цивільні.

За даними місцевої влади, поранено щонайменше чотирьох людей, серед них — неповнолітня дівчина та літня жінка. Загиблих немає.

Унаслідок атаки пошкоджено дво- та дев’ятиповерхові будинки, виникла пожежа. На місці працюють рятувальники, медики та представники Товариства Червоного Хреста.

2. У Києві вибухнула посилка “Укрпошти”: поранено п’ятьох працівників

30 жовтня у сортувальному центрі “Укрпошти” в Солом’янському районі Києва стався вибух під час огляду експортної посилки. Про це повідомили поліція, мер столиці Віталій Кличко та голова компанії Ігор Смілянський.

Унаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей — двоє працівників митниці та троє співробітників “Укрпошти”. Усіх доставили до лікарні, де їм надають допомогу.

Після вибуху правоохоронці виявили ще одну підозрілу посилку від того самого відправника. Її митне оформлення призупинили.

За словами Ігоря Смілянського, вибух стався під час контролю за пересиланням заборонених предметів. Роботу з відправленнями в цій зоні тимчасово зупинено, імпорт продовжують оформлювати у штатному режимі.

3. Парламент Латвії проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції

Сейм Латвії після понад 13 годин дебатів ухвалив у другому, остаточному читанні законопроєкт про денонсацію Стамбульської конвенції — міжнародної угоди Ради Європи щодо запобігання насильству над жінками та домашньому насильству.

Тепер президент Едгар Рінкевич має 10 днів, щоб підписати закон або повернути його на повторний розгляд.

Рішення викликало критику з боку європейських дипломатів — представники 15 країн ЄС, серед яких Німеччина, Франція, Польща та Швеція, закликали Ригу не виходити з конвенції, назвавши її "ключовим інструментом захисту прав жінок".

Біля парламенту відбулася акція протесту, в якій взяли участь близько 5 тисяч людей. Експерти попереджають, що ухвалене рішення може спричинити урядову кризу в Латвії.

4. Адміністрація Трампа різко скоротила ліміт біженців до США — до 7,5 тисяч на рік

Адміністрація президента США Дональда Трампа знижує річний ліміт прийому біженців до 7 500 осіб замість попередніх 125 тисяч, встановлених за Джо Байдена.

Відповідний документ опубліковано у Федеральному реєстрі США 30 жовтня.

Згідно з рішенням, пріоритет у наданні статусу біженця отримають білошкірі громадяни Південно-Африканської Республіки (ПАР). У документі зазначено, що цей крок "відповідає національним інтересам Сполучених Штатів"