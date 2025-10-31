У ніч на 31 жовтня Росія запустила по Україні 145 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів, а також вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М". У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 107 БПЛА і ракету.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00 ранку, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 балістичну ракету та 107 ворожих БПЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що унаслідок атаки зафіксовано влучання 36 ударних дронів на 20 локаціях. Там також поінформували, що повітряний напад триває, а в українському небі перебувають ще кілька БПЛА.