Євген Головаха — директор Інституту соціології Національної академії наук України. Член-кореспондент НАНУ, професор, доктор філософських наук. Щороку Інститут соціології проводить моніторинг настроїв серед українців. Суспільне зустрілося з професором Головахою, щоб поговорити про стан українського суспільства у 2025 році, оцінку українцями війни та внутрішньополітичного життя, а також рейтинги політиків. У чому феномен Валерія Залужного? Яке питання турбує українців у контексті справедливості найбільше? Та як в Україні ставляться до зусиль нової адміністрації США зупинити російсько-українську війну? Про це й не лише — у проєкті "Ремовська Інтервʼю". Відеоверсію розмови дивіться тут.

Я дуже рада можливості нам і з вами зустрічатися десь раз на рік-півтора. Це такий відрізок часу, який якраз дозволяє в динаміці обговорювати настрої українців.

Почати пропоную, власне, зі стану українського суспільства на цьому етапі – нашого життя й повномасштабної війни в тому числі. Яким одним словом ви описали б українців зараз? Які наші тривоги, турботи і переживання?

Якщо дати загальну оцінку за даними нашого моніторингового опитування Інституту соціології Національної академії наук, то можна сказати, що суттєво гірші настрої, ніж були в 2022 році. Але трохи кращі, ніж у 2024-му.

І це головне. Бо в нас була тенденція погіршення психологічного стану, починаючи з 2022 року, коли, незважаючи на страшну ситуацію, був великий сплеск ентузіазму й найвищі оцінки, найкращі настрої за всю історію незалежної України. А потім ми проводимо у другій половині 2023 року, після контрнаступу, який невдалим видався – погіршення. У 2024 – ще гірше. А от що дуже важливо – що в 2025-му краще, ніж в 24-му.

Як ви це пояснюєте?

Адаптацією. Дехто називає це нормалізацією війни, є такий термін. Що це означає? Що люди вже війну сприймають як норму. Тобто тривога – ну і хай, а я сиджу собі й п'ю каву. Не завжди це добре, бо люди, все ж таки, повинні розуміти, що війна – це дуже загрозлива, небезпечна [ситуація].

Є же поняття “адаптація”. Коли, здається, вже ресурс вичерпаний в якійсь мірі – але підключаються нові психологічні ресурси. Бо людина взагалі істота дуже адаптивна. А як виявилось з наших от останніх досліджень, українці взагалі неймовірно адаптивні до труднощів. Хоча, все одно, меншість страждає дуже сильно.

У 2021-22 роках нас у стані дистресу, тобто хворобливого стресу, який позначається на стані психічного і фізичного здоров'я людей, знаходилось десь 12% населення. Це ті, хто ризикували захворіти по-справжньому. А зараз таких уже 27%.

Тобто слово, яким можна було зараз описати українців, це може бути слово “адаптувалися”?

Адаптувалася, але з серйозними втратами. У психічному здоров'ї, та й фізичному теж. Ну і в усьому іншому.

При опитуванні [позаторік] ми питали: які з перерахованих подій були у вашому житті за період війни? І там втрата близьких, друзів, поранення близьких, втрата житла, втрата роботи, бізнесу — ну й так далі. І от тільки 20% людей казали, що в них таких подій у житті не було. Тільки 20%. Я думаю, зараз ще менше.

Нещодавні удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі нагадали нам, що осінь настала, осінньо-зимовий період. Наскільки для Росії цей терор виправданий? Ми часто говоримо, що Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, по цивільних, житлових будинках для того, щоб населення України під тиском страху й дискомфорту також тисло на владу. Чи це працює?

Ні, тиску на владу з цього приводу в нас точно немає. Але, з іншого боку…

Можу назвати такий приклад. У 2022 році у нас було 4 відсотки опитаних, які були готові погодитися з російськими умовами. [Віддати] чотири області, без НАТО, армію скоротити. Отаких було в нас 4 відсотки у 2022 році. А зараз вже 16 відсотків.

Більшість із них проживають близько до військових дій. Їх зрозуміти можна, бо там такий жах, що дехто вже не витримує.

При цьому в 2022-му в нас було 76% людей, що були абсолютно впевнені в перемозі. І зараз 75% впевнені в перемозі, але “абсолютно”, тобто без сумніву – 42%. Інші 33% – це ті, хто “скоріше вірять”. Розумієте? Кількість цих втрат не могла не перейти в якість.

Я взагалі дивуюся – і, думаю, весь світ дивується: ми зараз підходимо до межі, скільки тривала так звана “Велика вітчизняна” війна, в якій Україна брала безпосередню участь. Цей період сприймався як дуже довгий і жахливий. Так само – 4 роки – тривала Перша світова війна. І тоді почались революції.

Тобто стільки витримати проблем, трагедій – і побільшало у нас всього на 10% тих, хто вже готовий прийняти умови [Росії]... А переважна більшість не готова й не хоче. І Трамп тиснув, щоб ми приймали деякі умови Путіна – те, що ми не йдемо на це, відповідає громадській думці зараз в Україні. Так, від абсолютної впевненості люди вже переходять до переважної впевненості. Але все одно вони “впевнені”.

І цифра залишається високою.

Цифра залишається тією самою.

Євген Головаха під час інтервʼю. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Я тут собі виписала два показники. Дослідження Київського міжнародного інституту соціології за початок вересня: 76% українців вірять у можливість України перемогти за належної підтримки санкціями проти Росії і надання зброї.

І в нас такий результат, тільки ми розділили.

Опитування Центру Разумкова навесні цього року показало, що майже 40% українців вважають мінімальною необхідною для встановлення миру в нашій країні умовою вихід на кордони 1991 року. Це також для мене цифра, яка мене вражає.

Як ви для себе пояснюєте те, що при всіх цих жахіттях війни українці демонструють те, що можна назвати певною стійкістю?

Ми почали вивчати стійкість українців вже з 2022 року, з перших місяців [повномасштабної] війни. І знайшли таку дивовижну річ, що погіршення ситуації парадоксально іноді призводить навіть до покращення оцінок українців.

У нашому моніторингу є запитання: "Як ви оцінюєте стан економіки України?" Воно там вже більше 30 років. Шкала десятибальна, тобто можна обрати оцінку від 1 до 10. У 90-ті роки середня оцінка по Україні була 1,5. У нульові роки там було два з чимось, потім три. Нарешті, у 2021 році оцінили в під три бали. А у 2022 році воно зросло на кілька десятих. Нинішня оцінка навіть ще вища — 3,9.

Тобто українці, втративши третину економіки, оцінюють її стан краще, ніж оцінювали до війни. І навіть краще, ніж у 2022-му — взагалі дивовижні речі.

А чому так? Не тому, що їм краще – їм гірше стало. Але люди розуміють: якби українська економіка була така жахлива, як вони вважали, то ми б зараз взагалі би мали картки й голод. А ситуація зовсім інша. І вони розуміють, що ми недооцінювали стан економіки, який був у країні. А тепер вони переоцінили її. Хоча прибутки знизились.

Думаю, що це більшість наших глядачів і читачів це відчули.

А потім у нас було ще запитання: "Яку суму ви вважаєте зараз необхідною для того, щоб жити в цій ситуації нормально?" У півтора рази менше люди вважають, ніж ту суму, яку вони називали в 2021 році, до війни. Тобто вони відповідно до ситуації знижують свої запити. Це цікавий дуже феномен.

І це елемент стійкості. Люди регулюють ситуацію в залежності від того, як сприймають зовнішні обставини.

І люди різні: є частина, які взагалі будь-яку стресову ситуацію дуже добре переносять. В них сильна психіка — така, яка реагує на стресові ситуації активністю, конструктивними діями і так далі. А є люди зі слабким психотипом. От вони й найбільше страждають, і про них треба думати насамперед. Зараз ми виявили, що вже таких 27%. Це немало, чверть населення.

Євген Головаха під час інтервʼю. Суспільне Новини/Дмитро Суслов

Як на українців впливає усе те, що ми спостерігаємо цього року на тлі зміни адміністрації в США, приходу Дональда Трампа, його зусиль ніби досягти якогось миру між Україною і Росією? Що тут ви бачите?

Ще у березні 57% українців вважали, що Трамп допоможе встановити мир вже в цьому році. 20 із чимось відсотків так не вважали, інші коливалися. А зараз 70% вважають, що нічого Трамп не зможе.

Тобто прямо протилежно змінилося сприйняття?

Абсолютно. Абсолютне розчарування українців в тому, що робить Трамп.

А взагалі, моя думка: це всесвітній жах, коли до влади приходять популісти. І це світова тенденція. Он бачимо в Угорщині Орбана. Це така ж постать.

Усюди авторитарні режими посилюються — і це серйозно. В Китаї… Це жахлива тенденція. Ви ж пам'ятаєте, колись був такий знаний політолог [Френсіс] Фукуяма, який сказав, що історія закінчилась і тепер буде тільки демократія й лібералізм.

Бачимо, що він помилився.

Він не просто помилився – все навпаки. А він же набув великої слави. Але – він на боці України, до речі. І вважає тепер, що якщо переможе Україна, то його прогноз справдився. Якщо Росію поставлять на місце й вона буде маргінальною країною, а потім взагалі розпадеться — от тоді, говорить, світ стане демократичним.

Думаю, ми всі дуже за те, щоб це перевірити.

Так.

Я припускаю, що ви спілкуєтеся з колегами-соціологами й за кордоном у тому числі. Чи вам зрозуміло, чому ми спостерігаємо сплеск популярності популістів?

Соціологи це добре розуміють. Це знаєте, від чого? Те ж саме було на початку минулого століття. Там, щоправда, були не просто популіські – а вже фашистські, комуністичні, в ще жорсткішій ідеологічній формі були.

Коли світ починає швидко змінюватися, [середньостатистична] людина не встигає зрозуміти, що їй робити. І вона шукає простих відповідей. Вона не розуміє тих складних [матерій], коли ліберали щось там пояснюють: потерпіть, а потім буде так, а тоді так… Людям цього не треба. Їм треба так: ніхто не буде терпіти [складнощі], зараз візьмемо і поділимо, як говорили комуністи, чи у євреїв все заберемо й будемо багаті, як говорили нацисти. І так далі.

Наприкінці XIX століття – на початку XX були швидкі зміни. Індустріалізація була дивовижна, наука була. Потім після Другої світової війни стабілізувалось на певний час. А з інтернетом, з мережевим суспільством, у якому ми зараз перебуваємо...

Все змінюється набагато швидше.

…все настільки швидко змінюється, що знов пересічна людина… От я, наприклад, у фразі з чотирьох слів, якою в інтернет-мережах звертаються до своїх клієнтів, іноді жодного слова не можу зрозуміти. Це абсолютно нова мова навіть.

А популісти простою мовою кажуть: це подобається, це не подобається, завтра цього зніму, гроші заберу, цих повикидаю, а цим кордон перекрию. Все те, що Трамп каже. І всім все зрозуміло. І тому підтримують.

Нам цей час треба перетерпіти. Адаптується переважна більшість до оцих змін — і будуть потрібні вже зовсім інші політики, не популісти.

Я сподіваюсь, що XXI століття повторить долю XX-го. Не дай Бог тільки тільки, щоб була Третя світова війна. Хотілося б, щоб без війни. А так – буде те ж саме.

Проурядовий демонстрант тримає плакат із зображеннями президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Будапешті, Угорщина, 23 жовтня 2025 року. AP/Rudolf Karancsi

Перетерпіти – це, мені здається, дуже слушна порада. Проблема просто, що ми перебуваємо ще й всередині війни. Ми повинні ще й вижити.

Так ми просто перші почали терпіти. От і все. Нам першим дісталося від авторитарних режимів.

Бо ми не авторитарна країна. І це показують усі наші [дослідження]. У людей є власні думки, вони їх можуть висловлювати. Так, іноді є певні [авторитарні] тенденції, особливо пов'язані з війною. Війна взагалі в більшості суспільств це дає.

Україна потерпає від авторитарного сусіда — і від таких популістів як Орбан, Фіцо І, на жаль, Трамп. Але українці мають сподіватись на підтримку все ж таки ліберальних і демократичних режимів Європи. Якщо вони нас не "кинуть". А певні тенденції загрозливі вже почали з'являтися – що Європа виділяє нам у цьому півріччі вже менше грошей, ніж [раніше].

Тут цікаво, дійсно, чи зміна влади у США й те, як зараз Європа підтримує Україну — чи може це разюче вплинути на настрої українців щодо того, в якому напрямку вони глобально, стратегічно хочуть рухатись? Бо нам здається, що це ніби вже як вирішене питання – ми рухаємося в напрямку Європи. Але чи нема тут якихось загрозливих моментів?

У нас [в анкеті щорічного моніторингового дослідження] таке запитання є: “Як ви оцінюєте?..” Ми його почали [ставити] з 2022 року, це нещодавнє запитання. “Як ви оцінюєте міжнародну допомогу Україні?” Якщо у 2022 році 7,5 балів оцінка була, за 10-бальною шкалою, то минулого року 5,5. А зараз – просто 5.

Люди все одно не відмовляться від європейського шляху й НАТО як єдиної можливості захиститись, тут немає причин для страху. На сході й півдні України до війни лічені відсотки НАТО підтримували — а зараз там більшість за НАТО.

Хотіла запитати про сприйняття українцями Росії зараз. Я звернула увагу – повертаючись до опитування КМІС за вересень – на таку цифру: 56% українців вважають, що Росія знову спробує напасти, якщо “мир” виглядатиме як замороження війни по нинішній лінії фронту. Тобто Росія вже сприймається як загроза всьому нашому життю?

Так, так і є. Люди розуміють, що це загроза для України. Чому ж тепер всі й хочуть в НАТО. Через п'яту статтю [Північноатлантичного договору]: якщо на тебе нападають — значить, на всі країни [альянсу] нападають, їх треба захищати. Ми ж історію пам'ятаємо, як ми коли віддали ядерну зброю і Будапештський меморандум підписали, що всі – Росія, Сполучені Штати, Британія — будуть нас захищати. Так і що? Росія напала, а інші навіть гроші не хочуть давати. Американці нам тепер усе хочуть продавати. Це такий цинізм, розумієте? Що багата Америка єдиній країні, яка зараз захищає демократію насправді, зі зброєю в руках, хоче продавати [необхідне для оборони озброєння] – як на мене, це великий цинізм.

Росія для нас загроза надовго. Я не скажу “назавжди”: я маю великий життєвий досвід. 1983 року, коли до влади прийшов Юрій Андропов… Ви всі тут присутні, може, й не пам'ятаєте такого радянського лідера. Тоді почали хапати людей у транспорті, бригади такі ходили. У транспорті, в бані, в кав'ярнях — де завгодно. Приводили [цих затриманих людей] у міліцію і перевіряли, на роботі вони чи ні. І тоді я думав, що це вже кінець і що треба мені шукати шлях, як з цієї країни [поїхати]. Бо це вже для мене було занадто. Я і брежнєвську епоху добре памʼятаю — але вона, умовно, дозволяла тобі жити.

Хто б тоді мені сказав, що не тобі доведеться бігти — а за сім років Радянського союзу не стане й ти будеш жити у вільній країні, а?

Тому і Росія не приречена на цей жах. Вона може теж змінитися. Я, щоправда, не дуже вірю [що це станеться] в найближчі часи. Тому готуватись до протистояння навіть після закінчення військових дій треба буде. Але не факт, що з відходом диктатора вона не зміниться. Особливо якщо світ буде цьому сприяти.

Євген Головаха під час інтервʼю. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Хотіла би з вами ще поговорити про оцінку українцями внутрішньополітичного життя. І тут хочу нас повернути в літо цього року, коли ми з вами стали свідками протестів по різних регіонах України. Вони були пов'язані з ухваленням парламентом закону, який обмежував повноваження Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Було за цим цікаво спостерігати з багатьох причин. Але до вас як до соціолога запитання: чи ви передбачали те, що протестний потенціал українців може їх вивести на вулицю? Як ви загалом ці процеси оцінюєте?

Це приклад того, про що я казав – що Україна не авторитарна країна. Якби вона була авторитарною, то вирішила б влада отаке обмежити, знищити – і всі б мовчали. Все.

А вийшли – правильно зробили, нагадали владі, що її повноваження навіть у період війни обмежені. Це дуже правильно було. І дуже важливо, що це була абсолютно мирна акція. І, до речі, підтримана громадською думкою.

І влада схаменулася й скасувала [норми]. Все правильно. Отак і вирішуються конфлікти в демократичних країнах. А в авторитарних їх би просто розігнали та й усе. Як це роблять у Росії.

Багато тоді хто звернув увагу, що участь у протестах брали чимало молодих людей. Чи це спонукало соціологів більше звертати увагу на цю категорію українців?

Так а як на них не звертати увагу? Соціологи всі категорії вивчають, молодь у тому числі. Я сам докторську писав про соціально-професійні орієнтації молоді. Щоправда, в радянські часи, коли ще політичні погляди молоді нікому не були цікаві, а професійні – так.

Якщо ми не знаємо стан свідомості молоді — як ми можемо знати, що буде з країною в майбутньому? Як ми можемо взагалі щось прогнозувати? Тому роблять дуже великі дослідження. У Харківському університеті спеціалізуються саме на проблематиці соціології молоді — і в них надзвичайно цікаві дослідження: цінності молоді, чому вони в житті дають перевагу, їхній спосіб життя, політичні погляди. Хоча тут зараз не час про це розповідати.

Але насправді цікаво, що молодь думає. Можливо, треба звести це до одного питання: молодь бачить своє майбутнє в Україні?

Не дуже приємну вам новину скажу: що молодша людина, то більше вона хоче пошукати свої шляхи не в Україні. До війни в нас було опитування: “Чи плануєте ви взагалі виїхати з України?” Десь 22% в середньому по Україні планували. А серед молоді таких було за 30%.

І зараз молодь більше б хотіла виїхати. А чому ні? Для молоді взагалі природньо кудись виїжджати, щось шукати нове.

Мітингувальники під театром Франка у Києві 23 липня після голосування за законопроєкт №12414, який фактично позбавляв НАБУ та САП незалежності. Суспільне Новини/Оксана Сенів

Цьогоріч уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 роки. Вам зрозуміло, що стоїть за цим рішенням керівництва?

Зрозуміло, так. Тут дві тенденції боролися.

Перша: мовляв, вони всі побіжать — і ми залишимось. А друге – якщо ми не будемо випускати [цих хлопців за кордон], то будуть вивозити 16-17-річних. А це різні дуже речі. Одна справа, якщо людина в 22 роки виїхала: їй вже значно складніше відчути себе там "своєю", вона значно важче адаптується. А в 16 або в 15 вони дуже швидко пристосовуються до нових умов. Це ж, на жаль, велика наша проблема. Виїхало багато жінок із неповнолітніми дітьми, вони потрапили там до школи, засвоюють і ті знання, й мову ту вивчають, і так далі. І вони вже адаптовані до життя в тому суспільстві. Матері б, може, й хотіли б поїхати в Україну, коли закінчиться війна — а дітям уже це нецікаво, бо вони вже тут друзів знайшли, тут вивчили мову, тут їм пропонують вступати в університети.

Ось цей резон і вирішив ситуацію на користь того, щоб дозволити виїжджати. Щоб не вивозили зовсім малих.

Але, з іншого боку, статистика перетину кордонів демонструє, що... Наші її не дають — але я подивився, що показали поляки. Так, більше стало тих, [хто виїхав]. Але це не "вибух". Ну, 40 тисяч виїхали, до того було 20 тисяч. Є певна втрата молодих людей. Але це абсолютно не драматичний масовий від'їзд — такий, як у нас був у 2022 році.

Під час нашої з вами попередньої розмови десь півтора роки тому ми говорили про те, як важливо для керівництва держави досягати “компромісу між різними уявленнями про справедливість” – щоб забезпечити певний рівень консолідації суспільства.

Як ви загалом оцінюєте зараз, що в Україні зі справедливістю в розумінні, яке ви минулого разу так описали?

Дуже складна ця категорія “справедливість” для соціологів. На простому прикладі покажу вам, як люди її сприймають. Коли ми питаємо, які проблеми зараз для України найнагальніші й перераховуємо варіанти — знаєте, які найчастіше люди згадують? Перша – це проблема мобілізації. А друге — економіка. Тобто рівень життя, можливість знайти нормальну роботу й так далі.

І зрозуміло, чому так. Мобілізація — це про близьких кожного з нас. Це чийсь син, брат, чоловік, батько й так далі. Це питання, дійсно, стосується кожного. І в значної кількості людей є уявлення, що в суспільстві це відбувається несправедливо. Що мобілізують представників найслабкіших, найнезахищеніших соціальних груп. Великі міста уникають цього переважно, а села й маленькі міста страждають. Багаті люди уникають – бідні страждають. Освічені уникають... Тобто є уявлення, що в суспільстві, все ж таки, несправедливо розподіляється оцей обов'язок захищати країну. І що слабші групи страждають більше. Тому я завжди звертаюсь до журналістів: це ваша робота. Щоб такого уявлення про несправедливість не було – а воно суттєво позначається на стані справ і на настроях у країні – ви маєте постійно демонструвати, що люди з найбільш привілейованих верств також ідуть воювати. Що вони захищають не менше.

А якщо ми не доведемо, що це не так, то уявлення таким і буде. Хоча я знаю, наприклад, скільки в нас з Академії наук пішло, скільки ми втратили своїх колег. Це треба демонструвати.

Євген Головаха під час інтервʼю. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Дозвольте тут також вам ніби як відповісти з боку журналіста. Бо я маю з цього приводу певні переживання про те, чи, в принципі, люди ще сприймають навіть спроби журналістів показати, що все-таки представники дуже різних професій, дуже різного соціального статусу воюють.

Бо я знаю точно, що і ми, і колеги показують. Наприклад, що є там колишні народні депутати, які пішли у військо. Є наші колеги-медійники, які пішли у військо. Є представники, наприклад, літератури, іншого мистецького кола, які пішли у військо. І ти дуже часто бачиш під цими, наприклад, відео коментарі про те, що “Та зрозуміло, що ця людина буде сидіти в штабі”. Тобто мені здається, що…

Так от не демонструйте, що він в штабі, а продемонструйте, що він там в окопі. Я ж про це. Так ясно, він може бути в штабі, так і є. Я навіть знаю, в мене є колеги, які були в штабі, а є колеги, які були в окопі. Молоді, зрозуміло.

Я ще хотіла вас запитати про те, чи українські соціологи вимірюють настрої серед військових, власне? Бо мені здається, що ця величезна, чисельна вже категорія може багато чого цікавого нам сказати.

Може, але ці дані… Є такі опитування. На жаль, я їх просто не можу оприлюднювати.

Але вони є?

Є. А оприлюднювати не можу.

Давайте тоді так запитаю.

Цікава цифра була в опитуванні , знов-таки, Київського міжнародного інституту соціології за вересень цього року. 54% серед усіх дорослих чоловіків і жінок, які зараз не проходять військову службу, сказали, що готові у разі необхідності приєднатися до сил оборони і захищати Україну.

54%? Ну, це дивовижно, бо ще рік тому було тільки 33%. Я не бачив ці дані, мені треба буде передивитися. Але виглядає, як сплеск, знову. Бо я ж кажу, що ще рік тому я бачив дані – там третина тільки готова була.

Цікаво, як би ви пояснили оце поняття “у разі необхідності”? Яка необхідність може бути більшою за війну?

Ну ні, ну що значить… війна – це ж не значить, що усе суспільство має воювати. Не може бути так, що всі воюють. Якщо потрібно, якщо не буде інших, хто може воювати, – мабуть, так вони це розуміють. Я інакше не розумію.

Розумієте, в чому справа – суспільство ж не так просто влаштоване. Ну, в армії мільйон людей зараз. Там 30 мільйонів же не можуть всі бути в армії. Хтось має цю інфраструктуру всю підтримувати? Є діти, є люди похилого віку і так далі, і так далі.

Безперечно. Просто ми постійно…

Є абсолютно потрібні в промисловості – ну, ви знаєте.

Тут ніхто з цим не сперечається. Але ми постійно повертаємося в наших репортажах в тому числі до того, що військові нам кажуть: "Я вже три роки військовослужбовець, і я був би дуже радий, якби мене хтось змінив".

Я згоден. Це проблема неймовірна. Це неймовірна проблема. Це дуже серйозна проблема. Ну так що ж… “Необхідність” – коли буде об'явлена мобілізація. Справжня. Тотальна.

Так вона же оголошена. Воєнний стан, мобілізація.

Ну, це ж ви розумієте. Це в нас поки така вона, достатньо м'яка ця мобілізація. Є інші умови мобілізації. От там тоді і буде максимальна необхідність. Розумієте, все одно, от зараз все ж таки переважно рекрутинг діє, механізм рекрутингу. А от механізм, так сказати, такої мобілізації з допомогою ТЦК і оцих бригад – він не дуже добре, до речі, сприймається в суспільстві. Це теж дуже складний механізм. Бо там виникають часто конфліктні ситуації. А рекрутинг – кожна частина має має свій рекрутинг, тобто на добровільних засадах.

Це дуже складна проблема. Ну може бути тотальна мобілізація, якщо не буде кому захищати країну – розумієте, що це означає? Тоді, якщо буде потреби – так, буде тоді оголошено, всі, хто мають можливість за віком і за станом здоров'я. Отак.

Щодо добровольців у війську – до речі, цікаво, з чим ця цифра пов'язана? Коли їх більше, коли їх менше? Бо ми, дійсно, бачимо, що багато вже окремих підрозділів зробили ставку на те, що вони залучають самостійно людей, які хочуть хочуть прийти.

Самостійно, так, рекрутинг.

Ми чуємо рекламу по радіо, наприклад, по телебаченню. Але я так також розумію зі спілкування з військовими, що, ну, сказати, що прямо так багато добровольців, то ні.

Ні, небагато. Вони відчувають певне… Так, проблеми з цим. Це, розумієте, це ж не соціологи вирішують, як ці проблеми. Тобто до мене це запитання, здається, не зовсім доречне. Я б міг дати свої поради, як пом'якшити це все. Але це має вирішуватися на зовсім на іншому рівні. І для цього в нас є стільки відповідальних людей, які за це отримують, до речі, гроші, щоб вирішувати ці проблеми.

А соціологи… Я можу тільки сказати, що з цього приводу, як це сприймається у суспільстві. Оце сфера моєї відповідальності.

Так, ми тільки в розрізі цього і говоримо, звичайно.

Ну, так я можу вам сказати, що є проблеми з цим. І всі вони мають розуміти, да, з комплектуванням. Да, і більш більш того, от це була страшна цифра минулорічна, коли 42 відсотки населення України не засуджувало “ухилянтів”, таких, відвертих. Оця цифра вже серйозна була. Я не знаю, я більше не бачив повторно. Це не наші дані є. Це центри проводили такі опитування. Це серйозна проблема. Ну, її треба вирішувати, зрозуміло. Проблема комплектування – для цього існують дуже багато в нас державних структур, які за це мають нести відповідальність.

Рекрути однієї з бригад беруть участь у навчаннях у Харківській області, 23 лютого 2023 року. AP/Vadim Ghirda

Я ще коротко у вас запитаю – перед тим, як перейти до політиків – чи… Я запитала, чи ви “міряєте” військовослужбовців? Ви сказали "Так", але не можете про це говорити. Чи українські соціологи заміряють якось настрій серед тих українців, які виїхали? Ми знаємо, що це – понад 5 мільйонів людей із 2022 року. Можливо, там є якісь моменти, на які ви хотіли б звернути увагу?

Зрозуміло, є такі опитування, і тут нема ніяких проблем з тим, щоб оприлюднити. Так, опитуються, і багато хто, і наші – от у мене у нашому інституті є цікаві дослідження з біженцями. І в Чехії, і Британії, там де вони живуть.

Що вам сказати? В цілому, на жаль, з 78 відсотків, яких хотів повернутися після закінчення війни… Ну, в середньому, якщо так брати, по цій групі – 78% у 2022 році, наприкінці 2022. Зараз це суттєво менше стало, тих, хто збирається повертатися, так.

Ви можете назвати цифру, приблизно?

Там в різних категоріях. 30-40% – це ті, хто вважає, що вони після війни повернуться. А інші все ж таки сподіваються якось там зачепитись.

Але тут буде мати значення велике те, як будуть ставитися ті чи інші країни до нас. Це зрозуміло. Тому це не тільки від них залежить. Але настрої – ви бачите, вдвічі, реально вдвічі зменшилися. Ну я, правда, кажу тут, на що можемо поробити робити з цим. Я завжди посилаюсь на досвід Балканських країн, які після чотирирічної війни – от ми до цього наближаємося… У них була війна чотири роки. Там Боснія, Хорватія, це де, ви знаєте все.

Ну це ми з вами рахуємо чотири роки повномасштабної війни.

Ну, люди ж масово не виїздили до початку цієї повномасштабної.

Так от, у них 30% повернулися. Після чотирьох років. Така в них ситуація, можна порівнювати з нашою.

Тобто я що хочу сказати – це все одно не катастрофічна ситуація. Якщо ми будемо мати сильну діаспору в Європі, вона, ця діаспора піде на користь Україні.

А ці люди і далі продовжують себе з Україною ототожнювати?

Так, переважна більшість ототожнює. Переважна більшість абсолютно не відмовляється [від України]. Вони скоріше посилаються на життєві обставини. Мовляв, діти вже адаптувалися, куди їм, я не знаю, в мене житла немає, де я роботу знайду і так далі.

Тобто люди не принципово відмовляються від [України]. Вони просто вважають, що в них не буде можливості адаптуватися. І звідки… Щоб ви зрозуміли, дуже важливо створити реальну програму адаптації, повернення, щоб вони розуміли чіткий план, чим може держава після закінчення війни допомогти тим людям, які повернуться, які будуть мати багато проблем. Тим більше, що реально багато хто втратив житло. Особливо з Донецької, Луганської областей, з Запорізької, Херсонської – тобто там, де окуповані території.

Але тут я також пригадую нашу розмову з пані Еллою Лібановою пару років тому.

Ну от, вона ж фахівець.

Вона казала про те, що створення будь-яких, скажімо так, бонусів для тих людей, які виїхали і будуть повертатися, може створити дуже високий рівень соціальної напруги. Тобто – між тими людьми, які залишалися тут всі ці роки, і тими, хто виїхав і буде повертатися.

Може, так, може. Реально, це реально, так. Треба цей баланс, треба знайти баланс. Пояснити, чому, якщо людина втратила житло і держава надає нове, чому це правильно. І чому це не може ображати тих, хто в таких от важких умовах в Україні. Бо люди реально втратили. Їм треба… Ну, тут буде все залежати не тільки від України, знов-таки. Знов-таки – від допомоги партнерів західних. Я сподіваюсь, що вони не відмовляться допомагати Україні не тільки в період війни, а й після війни. Бо це їхня реальна відповідальність. І вони, мені здається, вони це розуміють.

Тут багато багато проблем, а що ж ви думаєте? Це потенційно дуже конфліктні групи – хто залишився і хто виїхав, хто воював і хто не воював. Ну, ви ж розумієте. Всі будуть… Єдине, що мене втішає в цьому, що зараз, коли ми питаємо, які проблеми ви вважаєте для України… Ми ж, крім того, мобілізація і економічні, а були такі – відносини між тими, хто виїхав і хто залишився, між тими, хто воював і [хто не воював]. То якщо там більше 50% – де проблема мобілізації, то тут – десь 12-14% вважають, що ці відносини можуть бути потенційно конфліктною.

Тобто поки, поки що – знов-таки, подивимось, що буде далі, якою буде ситуація в Україні…

Звичайно.

От у цій конкретній ситуації, дуже важкій, переважна більшість не вважає, що це конфліктні відносини. І це дуже важливо. Люди не не вважають, які живуть тут – а ми ж опитуємо тих, хто тут живуть, – що ті, хто виїхав, можуть складати, так сказать, обумовлювати якісь конфліктні ситуації. Тільки 12%.

Директор Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха під час інтервʼю Суспільному, Київ, 20 жовтня 2025 року. Суспільне Новини/Дмитро Суслов

Я хотіла б запитати у вас також про вимірювання рейтингів політиків, громадських діячів. Ці рейтинги ви з колегами і далі продовжуєте проводити. Хоча виборів немає, і якщо вірити керівництву України, то до закінчення бойових дій виборів і не буде.

Поясніть, будь ласка, тоді, чому ми постійно бачимо, з певною регулярністю, оці цифри, які з'являються щодо Зеленського, Залужного та інших представників українського політичного і не лише секторів?

Це ж розумієте, це така, я б сказав, гімнастика політична. Тобто, щоб в тонусі тримати, щоб вони бачили, тут програють, тут виграють. Це до виборів не має безпосереднього відношення. Але це дозволяє підтримувати політиків в тонусі. Щоб вони бачили, втрачають вони в громадській думці – значить, щось не то роблять. Або набирають – значить, треба продовжувати, це діє, і так далі.

Політики мають бути в тонусі. Наш інститут цим не займається – ми все ж таки академічна установа. А центри роблять. Це така гімнастика, хай вони сприймають.

Так що я не бачу тут проблеми. Політики мають бачити, коригувати свої дії в залежності … ну, не в залежності, а я б так сказав – з урахуванням от цієї громадської думки. Це є оцінки їх постаті. Фактично, що це таке? Це оцінка їхньої політичної постаті. Хай знають, хай на це реагують.

Я впевнена, що ви все-таки як директор Інституту соціології в курсі цих досліджень. Що вони зараз показують і, можливо, які несподіванки для вас?

Та я не знаю, я не бачу особливих там проблем. Дві постаті реальних поки що вже чітко визначились – це Зеленський і Залужний. Оце ті постаті, які б, якщо б теоретично завтра закінчилась би війна, а післязавтра почалась би політична кампанія – це найбільш [імовірні], і так воно вже достатньо довгий період тримається.

Є там далі іще кілька таких цікавих постатей. Але вони суттєво програють поки цим двом політичним. Ну і це зрозуміло чому. Залужний – це ореол 2022 року, коли ми мали суттєві успіхи у військових діях. А Зеленський – як реальна людина, яка очолює країну.

А як би ви пояснили феномен Залужного, з точки зору того, що, в принципі, після свого звільнення з війська і переходу на посаду посла, він не є медійним? Тобто ті нечисленні інтерв'ю, які він давав, або стосувались його роботи як посла, або стосувались чогось абсолютно не пов'язаного з політикою. Тобто на основі чого люди бачать його потенційним кандидатом в президенти, якщо він особливо нічого і не говорить?

Коли мене питають про феномен Залужного, я завжди посилаюсь на знаменитий феномен імпринтингу так званого. Це от коли, знаєте, з'являється з яйця курча. От, значить, перша тінь, яка пройде, це буде його мама, цього курчати. Це неважливо хто – хоч лисиця. І курча піде за цією тінню. Бо ця тінь – це вже її мама. От. Це такий цікавий дуже феномен. Ну, тобто перше, що з'являється в першу хвилину, коли вона відкриває очі і бачить, – за цим вона буде ходити.

Тому тому дуже тут непросто. Отак і з людьми теж багато в чому. За Залужним – він перший, як його постать пройшла, коли повернули Харківську область, коли з-під Києва пішли окупанти, коли Херсон звільнили. Оце все створило такий певний образ переможця.

Так, але Залужний очолював військо і тоді, коли був контрнаступ, який не вдався, про який ви згадали. І також ми пам'ятаємо певні запитання, які виникли в частини суспільства, коли він звільнився з війська.

Ні, так з ним багато чого було. Я не хочу про його проблеми. Я б вам інші навіть розповів – дивні для мене як для науковця. Він теж науковець, він мій колега, до речі.

Ви про його дисертацію, яку він захистив під час воєнного стану?

Ну, це окремо. Я кажу про імпринтинг. Мама, не мама, а що зробиш? Все, пройшов – і все. А далі вже все. Для більшості він все одно втілює перемогу. І все. Запам'ятався, розумієте? Більшість людей оці ваші всі нюанси, так – дисертацію, так - не так, контрнаступ, а що могли поробити, а хто ж думав, що росіяни такі… Тут це все, це все все інша справа.

А те ж саме було з Зеленським, до речі. А знаєте, чому злетів його рейтинг у 2022 році? А тому, що він сказав: "Мені таксі не потрібне, мені зброя потрібна". Залишився. Не втік. Все, і все злетіло одразу. Це теж своєрідний імпринтинг. Ага, ти не побіг? Ну все, тепер будеш отією, умовно кажучи, мамою.

Я побачила по деяких окремих рейтингах також, що там, наприклад, з'явилося прізвище Кирила Буданова, голови управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, це можлива постать.

Як ви казали, він, звичайно, має показники значно менші, ніж умовно Зеленський чи Залужний. Але його поява там цікава, тому що він там з'явився, очевидно, не лише як керівник військової розвідки. Бо навіть я бачила, що міряють уже потенціал умовної “Партії Буданова” у парламентських виборах, якщо вони будуть. Тобто його розглядають як можливу політичну фігуру. Чому, знов-таки? Якщо він, ну, ніяких політичних амбіцій поки що не висловлював.

Ну, тут в нього інше. Він розкручений як успішний, як дуже успішний у тій сфері, яку він очолює. Ну, там були свої успіхи, не буду вказувати. І він медійна, дуже розкручена людина, дуже. Це його… Це дійсно феномен. Так що він розкручений.

А політичні погляди – я знов-таки вам скажу. А у кого у нас які політичні погляди? Ви взагалі можете назвати у нас хоч одного політика, у якого є яка якісь політичні погляди? Хтось колись казав “Я соціал-демократ”, “я комуніст”, “я ліберал”, “я націоналіст”? У нас взагалі Україна в результаті нашого, ну, достатньо своєрідного політичного життя, залишилась без політики, тільки з політичними постатями.

У нас персоналістська політична система. Це погано, але так історично склалося, і ми з цього будемо розкручувати. Вони ж не одразу, коли почнеться кампанія, вони ж не скажуть так: "Я займаю чітку таку соціал-демократичну позицію" і так далі, і так далі. Або “Я – ні, я тільки націоналізм”, і так далі. Ні, вони будуть гнучкими. Головне – постать. У нас партії, подивіться, всі партії – персоналістські. Партія Тимошенко, партія Порошенка, партія Зеленського. Які в нас ще залишились партії? І все.

Як війна вплинула на, можливо, якесь коригування отаких політичних вподобань українців? Тобто часом говорять про те, що, можливо, частина українців буде більш схильна бачити військових на топ-посадах. Чи ви бачите дійсно, що такий, ну, може бути ухил?

Ні, я цього не бачу. Зрозуміло, можуть бути і військові. Чому ні? Але щоб це було для українців принципово, військовий він чи ні?

Ну, тут зробимо поправку. Ми все-таки згадували про генерала Залужного. Але я тут більше маю на увазі про, наприклад, нинішніх керівників тих чи інших підрозділів, про їхнє політичне майбутнє. І про те, що, можливо, люди ви би хотіли бачити таку сильну військову руку десь на високих посадах.

Ну, можливо, на якийсь там перехідний період, коли дуже важко буде. Я не знаю. Це можливо, але це буде багато від чого залежати. Знаєте, політичне життя після війни – це дуже складна річ. Моє уявлення про Україну, як ви все ж таки… Я вважаю, що це не буде принципово для українців, військовий він чи ні. От це я можу сказати. Тобто можуть бути і військові, але це не буде, скажімо, там однозначним вибором. “Ми хотіли б, щоб нами керували військові” – ні.

Але питання “Де ти був під час війни?”, мабуть, буде дуже важливим?

Буде мати значення.

Я більше, я навіть більше на волонтерів сподіваюсь. Що от із цього волонтерського середовища, я думаю, звідти мають вийти дуже сильні постаті. Бо це люди… Дивовижно, що вони роблять для того, щоб Україна трималась.

Так що я думаю, що от волонтери ще. Так, з військового, волонтерського середовища. Ну і, повірте мені, з, я би так сказав, з культурної і підприємницької еліти теж можуть люди вийти. Я не бачу, чому ні, тому що в Україні всі всі ці от верстви вони будуть в центрі уваги. І звідти можуть вийти нові постаті. Я кажу: військові, волонтери, культурна і економічна еліти.

Я згадувала про те, що виборів немає і нібито поки що не буде. Але чи соціологія вам показує про те, що українці хочуть, не хочуть виборів зараз? Тобто чи відчувають вони оцю потребу зараз оновити владу?

Ні. А такі опитування були. Більшість каже, що не треба в період війни. Здається, це КМІС проводив. Там десь 60% проти.

Тоді насамкінець таке запитання запитаю. В цих умовах, коли немає змінності влади, що керівництво держави має врахувати, можливо, що робити для того, щоб все-таки підтримувати градус напруги в суспільстві на доволі низькому рівні? Ну, тобто той градус напруги, який може рости через те, що влада не змінюється.

Дурниць не робити. Як із НАБУ, наприклад. От зараз знов такий скандал із цим Трухановим.

Не робити дурниць, і все буде добре. Тобто діяти обдумано. І розуміти, що не треба провокативних таких дій в суспільстві, яке і так, якому і так дуже важко.