У 2024 році кількість мільярдерів у світі зросла на 5,6% та досягла історичного максимуму — 3508 людей. Росія та Велика Британія поділили четверте місце у світовому рейтингу, маючи по 128 мільярдерів у кожній країні.

Про це йдеться в дослідженні Billionaire Census 2025 від компанії Altrata.

Згідно з доповіддю, сукупні статки мільярдерів у всьому світі зросли на 10,3% і досягли 13,4 трильйона доларів. Лідерами рейтингу залишаються Сполучені Штати, де живуть 1 135 мільярдерів. На другому місці – Китай (321), на третьому – Німеччина (184).

Росія та Велика Британія посіли четверту сходинку. За рік кількість російських мільярдерів зросла на 8,5%, до 128 людей. А їхні сукупні статки оцінюють у 457 мільярдів доларів. У Великій Британії кількість мільярдерів зросла на 4,9%, також досягнувши 128 людей.

У дослідженні також зазначається, що в Німеччині основне багатство зосереджене у сферах роздрібної торгівлі, автомобілебудування та логістики. Автори доповіді додають, що хоча економіка Німеччини останнім часом відстає від світових аналогів, розширені державні витрати на оборону та інфраструктуру створюють нові можливості для зростання добробуту.