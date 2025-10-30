Кабмін змінив порядок виплати грошей за невикористані відпустки загиблих військовослужбовців. Уряд уточнив, хто саме з членів родини та в якому порядку може отримати цю компенсацію.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд вніс зміни до постанови КМУ від 16.01.2024 № 37 чим оновив правила виплат компенсацій за невикористані відпустки загиблих військових, щоб узгодити їх із новим законом про соціальний захист.
Новий порядок встановлює чітку черговість, хто отримає ці гроші (після здійснення всіх встановлених законом відрахувань).
Як тепер розподілятимуть компенсацію:
- Якщо військовий залишив особисте розпорядження (документ, який складається на випадок полону). У такому разі гроші отримають ті, хто вказаний у цьому документі, та у тих частках, які там прописані.
- Якщо такого розпорядження немає. Гроші виплатять рівними частинами найближчим родичам: дружині або чоловіку, батькам, неповнолітнім дітям (гроші отримають їхні законні представники) або дітям з інвалідністю з дитинства (або їхнім представникам).
- Якщо немає ні розпорядження, ні вищезгаданих родичів. Гроші рівними частинами отримають: повнолітні діти, рідні брати та сестри (лише якщо загиблий військовий був їхнім законним представником).
- Якщо немає нікого з перерахованих осіб. У такому випадку грошова компенсація за невикористані відпустки входить до складу загальної спадщини.