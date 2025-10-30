Кабмін змінив порядок виплати грошей за невикористані відпустки загиблих військовослужбовців. Уряд уточнив, хто саме з членів родини та в якому порядку може отримати цю компенсацію.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд вніс зміни до постанови КМУ від 16.01.2024 № 37 чим оновив правила виплат компенсацій за невикористані відпустки загиблих військових, щоб узгодити їх із новим законом про соціальний захист.

Новий порядок встановлює чітку черговість, хто отримає ці гроші (після здійснення всіх встановлених законом відрахувань).

Як тепер розподілятимуть компенсацію: