У ніч на 30 жовтня та вранці російські війська атакували українські міста ударними дронами та ракетами різних типів. Основними цілями стали обʼєкти енергетичної інфраструктури в чотирьох областях України. У кількох регіонах через атаку поранені люди, в Запоріжжі через удар по гуртожитку є загиблі.

Із вечора 29 жовтня Повітряні сили попереджали про загрозу ударних безпілотників, запущених російськими військовими. Окремі їхні групи рухалися в напрямку Чернігівщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Сумщини, Одещини та інших регіонів.

Протягом ночі також зʼявлялися повідомлення про загрозу балістичних ударів у низці областей. Ближче до ранку стало відомо й про пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря та з повітряного простору РФ. Також фіксувалися пуски аеробалістичних "Кинджалів".

Протягом атаки вибухи лунали у Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, на Київщині, Хмельниччині, Вінниччині.

Вранці 30 жовтня премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що основною ціллю російських атак стали обʼєкти енергетичної інфраструктури, розташовані в чотирьох областях України — Київській, Запорізькій, Івано-Франківській та Хмельницькій.

"Росія продовжує системний енергетичний терор — б’є по життю, гідності й теплу українців напередодні зими. Її мета — занурити Україну в темряву. Наша — зберегти світло", – заявила Свириденко.

На ранок Повітряні сили повідомили про збиття 623 повітряних цілей, запущених РФ. Зокрема, серед них:

592 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів;

7 крилатих ракет "Калібр";

1 крилата ракета "Іскандер-К";

21 крилата ракета Х-101;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

"Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України", — повідомили військові.

Загалом під час атаки РФ застосувала понад 700 дронів та ракет різних типів.

Які наслідки російської атаки

За даними Чернігівської міської ради, ввечері 29 жовтня, російські війська атакували обʼєкт критичної інфраструктури, розташований у центрі Чернігова. Як повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, минулося без жертв.

Згодом у міській раді додали, що за попереднім обстеженням також зазнали пошкоджень адміністративна будівля та жилий будинок — там вибиті й пошкоджені вікна та балконні конструкції.

У Запоріжжі російські війська поцілили по інфраструктурному обʼєкту, повідомив керівник ОВА Федоров. Також влучання сталося у гуртожиток, через що зруйновані кілька поверхів. Крім того, пошкоджені 5 багатоповерхівок та кілька приватних будинків.

Через атаку по місту поранень зазнали 17 людей, шестеро з них — діти. Ще двоє людей загинули.

На Вінниччині РФ також атакувала об'єкти критичної інфраструктури, повідомила перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Під час атаки у Вінниці за низкою адрес зникла електроенергія, через брак напруги на лініях у частині районів міста стався збій у роботі громадського транспорту. Ближче до 9 ранку рух транспорту у місті вдалося відновити.

Після атаки у Ладижинській громаді на Вінниччині проводять заходи щодо ліквідації її наслідків та готують до запуску альтернативну систему теплопостачання, повідомив міський голова Олександр Коломієць.

Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті. Забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води. Готується до запуску альтернативна система теплопостачання", — повідомив Олександр Коломієць.

За його словами, формуються групи для оцінки руйнувань. Мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені.

За даними Заболотної, загалом під час атаки в області травмувалися четверо дорослих та 7-річна дівчинка. Згодом стало відомо, що через отримані тяжкі травми дитина померла в лікарні. Двоє з чотирьох поранених дорослих лишаються в лікарні.

Під ударами опинилася й Івано-Франківщина — зокрема, вибухи пролунали у Бурштині, де після атаки почалися перебої з електропостачанням, зникло централізоване опалення та гаряча вода. Мешканців міста також попередили про загрозу касетних боєприпасів, які могли бути закріплені на "шахедах", застосованих під час атаки.

Згодом у ДСНС повідомили, що площа займання на об'єкті критичної інфраструктури на Франківщині становила 400 квадратних метрів. Для гасіння пожежі залучили понад 100 рятувальників та більш як 30 автомобілів.

Через масовані удари в Івано-Франківській області запроваджували графіки вимкнень світла, енергетики звернулися до населення із закликом ощадливо споживати електроенергію, зокрема, обмежити користування потужними електроприладами з 14:00 до 22:00. Станом на 10:28 в області скасували погодинні відключення електроенергії, однак є ймовірність повернення відключень протягом доби, повідомили в Укренерго.

На Львівщині в результаті російської атаки пошкоджень зазнали два об'єкти енергетичної інфраструктури. Тут війська РФ завдали ударів "шахедами", крилатими ракетами та аеробалістичними "Кинджалами", повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Через наслідки атаки по Україні у всіх областях, зокрема і в нашій, на жаль, довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії. Якщо у вас зараз є електрика, будь ласка, використовуйте її ощадливо", — повідомив він.

Після 10 ранку графіки відключень скасували, повідомив директор департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОВА Богдан Кейван.

На Дніпропетровщині ракетного удару зазнало підприємство, розташоване в обласному центрі. Також під атакою опинилися Синельниківський та Нікопольський райони.

В "Укрзалізниці" повідомили, що через знеструмлення затримуються поїзди, які курсують через Дніпро. За даними компанії, нині на лінії вже вивели резервні тепловози.

На Київщині під атакою опинилися два райони. За даними голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, минулося без влучань в об'єкти критичної інфраструктури. У Борисполі через атаку постраждала жінка 35 років, її шпиталізували.

Вся необхідна медична допомога надається. Жінка отримала термічні опіки тіла, різані та рвані рани нижніх і верхніх кінцівок, перелом ключиці", — поінформував Калашник.

На Харківщині в Барвінківській громаді російські дрони вдарили по залізничному полотну.

"Біля села Василівка Перша Барвінківської міської територіальної громади було зафіксовано влучання трьох БпЛА типу «Герань-2», в результаті чого було пошкоджено залізничне полотно та опори електропередач", — повідомили у пресслужбі Ізюмської районної військової адміністрації.

Як російська атака вплинула на енергосистему

Вранці 30 жовтня компанія "Укренерго" повідомила про застосовування у більшості областей України аварійних знеструмлень. О 8:30 в компанії уточнили що у всіх регіонах України запроваджені графіки погодинних знеструмлень із 08:00 до 19:00 обсягом від 1 черги до 2 черг. Для промислових користувачів діє аналогічний графік.

Пізніше в Міненерго повідомили, що погодинні графіки відключень скасовані по всій країні.

"Ворог вкотре завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", — зазначили в міністерстві.

Попри скасування погодинних відключень, у Міненерго попередили про "ймовірність їх повернення протягом доби" та порадили стежити за оновленнями на офіційних сторінках місцевих обленерго.