Президент США Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі у Південній Кореї обговорили війну в Україні; у Києві та інших областях запроваджені екстрені відключення світла; США відновлюють випробування ядерної зброї; Іран активізував свою балістичну програму за допомогою Китаю попри санкції від ООН — Суспільне зібрало головні новини ранку 30 жовтня.

1. Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні

Президент США Дональд Трамп і голова Китаю Сі Цзіньпін провели зустріч у Південній Кореї на полях саміту АТЕС. Переговори тривали годину і сорок хвилин, повідомляє Reuters.

Після зустрічі Трамп назвав переговори "фантастичними" та заявив, що було ухвалено "багато важливих рішень".

Говорячи про Україну, Трамп повідомив, що обговорював війну з китайським лідером і сторони домовилися спільно шукати шляхи врегулювання.

"Ми довго говорили із Сі про Україну. Ми будемо працювати разом, щоб щось вирішити", — сказав Трамп.

Водночас він визнав, що ситуація залишається складною:

"Ми погодилися, що обидві сторони застрягли у війні, і дозволяти їм воювати — це божевілля. Сі допоможе нам щодо України, але ми не можемо зробити набагато більше", — сказав Трамп.

Трамп також повідомив, що відвідає Китай у квітні, а Сі Цзіньпін приїде до США трохи пізніше.

2. Трамп оголосив про відновлення ядерних випробувань у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Департаменту війни (Міноборони) відновити випробування ядерної зброї, щоб "зрівняти умови" з країнами, які проводять власні тести.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що під час свого першого терміну його адміністрація повністю модернізувала американський ядерний арсенал.

"Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Через її руйнівну силу я не хотів цього робити, але не мав вибору", — написав Трамп.

Він додав, що Росія посідає друге місце, а Китай — третє, проте може досягти паритету зі США протягом п’яти років.

За словами Трампа, процес випробувань розпочнеться негайно.

3. У Києві та інших областях запроваджені екстрені відключення світла

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомили в компанії "Укренерго".

Зокрема, внаслідок масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України в Києві, Київській та Дніпропетровській областях введено екстрені відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук підтвердила, що атака була спрямована саме на енергетичні об’єкти країни.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків", — заявила вона.

4. Іран відновлює ракетну програму попри санкції ООН

Іран активізував роботи над програмою балістичних ракет, попри відновлення санкцій ООН у вересні 2025 року, які забороняють продаж зброї та будь-яку діяльність, пов’язану з ракетними технологіями. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у європейських розвідках.

За даними журналістів, Китай відправив до Ірану кілька партій перхлорату натрію — основного компонента для виробництва твердого палива, яке використовується у ракетах середньої дальності. Загалом Іран отримав близько 2 тисяч тонн цієї речовини.

Постачання розпочалися 29 вересня, після повторного запровадження санкцій.

Уряд Китаю заявив, що "не знайомий" із такими поставками і наголосив, що Пекін виступає за політичне та дипломатичне вирішення іранської ядерної проблеми і проти санкційного тиску.

Контекст: 28 вересня 2025 року ООН відновила ембарго на озброєння та низку інших санкцій проти Ірану. Санкції передбачають заборону на збагачення та переробку урану, будь-яку діяльність, пов’язану з балістичними ракетами, а також ембарго на постачання Ірану озброєнь.