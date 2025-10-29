У Вільнюсі водій тролейбуса з Білорусі відмовився спілкуватися литовською мовою з диспетчером та опублікував запис інциденту в соцмережах. Це викликало суспільний резонанс, після чого мер Вільнюса Валдас Бенкунскас запропонував створити програму навчання литовської мови для працівників муніципальних підприємств.

Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Білоруський активіст Андрій Паук, який п'ять років живе в Литві та працює водієм тролейбуса у Vilniaus viešasis transportas (VVT), відмовився говорити литовською з диспетчером. Запис інциденту він опублікував у соцмережах.

Паук заявив, що вибачився перед диспетчером та керівництвом, але наголосив, що їхній обов'язок — допомагати водіям, а не навчати їх литовської мови.

"Диспетчер має допомагати водіям, адже там майже всі говорять російською. Її завдання — не вчити мене литовської мови, а допомагати мені як водієві", — заявив він.

Пізніше у Facebook блогер написав, що "конфлікт із диспетчером був внутрішнім, виник через непорозуміння".

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас назвав вчинок білоруса "абсолютно неприйнятним" та проявом неповаги до литовської мови.

"На найближчому засіданні міської ради я запропоную впровадити систему навчання мови для працівників підприємств... з відповідним фінансуванням. (...) Міська адміністрація могла б покрити витрати, щоб їхні співробітники вивчили литовську мову хоча б на мінімальному рівні", — заявив Бенкунскас.

За його словами, цей випадок показав, що "держава воліє заплющувати очі" на проблеми інтеграції іноземців. Мер зазначив, що багато іноземців "не мотивовані вивчати литовську мову, якщо не планують залишатися тут на постійне проживання".

Керівниця відділу комунікації VVT Ґінтаре Жаліте-Штарене заявила, що за фактом опублікованого відео триває внутрішнє розслідування, оскільки компанія "не терпить принизливої, образливої чи зверхньої поведінки".

На інцидент відреагували й у Сеймі. Заступник голови Комітету з нацбезпеки Лаурінас Кащюнас засудив вчинок білоруса і закликав держструктури "показати твердість".

"Потрібно з'ясувати, на якій підставі він має право жити й працювати в Литві... Гість, який приїхав до Литви, має поважати правила країни. Якщо він їх не дотримується — йому не місце в Литві", — сказав парламентарій, додавши, що готовий ініціювати поправки до законів.

З 2026 року в Литві набувають чинності поправки до Закону про державну мову, згідно з якими, постачальники послуг будуть зобов'язані надавати споживачам основну інформацію державною мовою.