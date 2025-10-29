У вівторок, 28 жовтня, пара винищувачів МіГ-29 Повітряних сил Польщі успішно перехопила російський літак, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це у соцмережі Х повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Пара винищувачів МіГ-29 Повітряних сил успішно перехопила, візуально ідентифікувала та супроводила із зони відповідальності літак Російської Федерації... Іл-20 , який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером ", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що літак не порушував повітряного простору Польщі.

"Завдяки високій бойовій готовності, професіоналізму пілотів та ефективному функціонуванню системи протиповітряної оборони, операції були проведені швидко, ефективно та безпечно", — повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Як пише Reuters, речник оперативного командування польської армії Яцек Горишевський після інциденту заявив, що Польща "пильно стежить за тим, щоб наш повітряний простір не був порушений".

Порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.