Колишньому меру Одеси Труханову повідомили про підозру в службовій недбалості; після вибуху газу в домі у Хмельницькому виявили тіла двох людей; розвідка США не бачить ознак готовності Росії завершити війну в Україні; Трамп прибув до Південної Кореї, де зустрінеться з лідером Китаю; у Бразилії 64 людини загинули внаслідок рейдів проти злочинної групи — Суспільне зібрало головні новини на ранок 29 жовтня.

Ексмеру Одеси Труханову повідомили про підозру

Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру. Інформацію про це підтвердили джерела Суспільного. Співрозмовники Суспільного в правоохоронних органах розповіли, що в оселях ексмера Труханова та його заступників проводять обшуки. За даними "Української правди", Труханову та його сімом підлеглим інкримінують службову недбалість за невжиття заходів до, під час та після негоди наприкінці вересня.

Контекст: 14 жовтня Труханову припинили українське громадянство. СБУ повідомила, що таке рішення ґрунтується на доказах, зібраних службою. За даними СБУ, посадовець має громадянство РФ і чинний закордонний паспорт країни-агресора.

В Одесі 30 вересня випала майже двомісячна норма опадів. Загинули 9 людей, під час зливи врятували понад 380 людей.

Тіла двох людей знайшли під завалами дому в Хмельницькому

Під завалами будинку в Хмельницькому, де 28 жовтня стався вибух газу, знайшли тіла двох людей: жінки 1973 року та чоловіка 1983 року народження. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин станом на 6:30 ранку.

Контекст: 28 жовтня близько 15:00 у Хмельницькому на вулиці Тернопільській було чути вибух. Попередньо, стався вибух побутового газу в багатоповерхівці. Про це повідомили у поліції Хмельницької області. Пʼятеро людей травмувалися. Їм надали медичну допомогу без госпіталізації. Частина будинку зруйнована, частина – серйозно пошкоджена, повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Розвідка США про воєнні наміри Росії

Розвідка США проаналізувала, що кремлівський лідер Володимир Путін "більш ніж будь-коли раніше" налаштований продовжувати війну в Україні та просуватися на фронті, попри мирні зусилля за участі президента США Дональда Трампа. Про це повідомили NBC News двоє американських високопосадовців. За даними розвідки, РФ має значні втрати у війську й економічні труднощі. І тому Москва прагне закріпитися на українських територіях і розширити там вплив, аби виправдати людські і фінансові втрати.

Контекст: Білий дім відмовився коментувати журналістам оцінку розвідки і послався на публічні заяви Трампа стосовно мирної угоди, а також згадав про санкції, які запровадив Мінфін США проти двох великих російських нафтових компаній — "Роснефти" і "Лукойлу".

"Як заявив президент, це надзвичайні санкції проти двох великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть покласти край війні", — кажуть в адміністрації.

Трамп прибув до Південної Кореї

Літак президента США Дональда Трампа 29 жовтня приземлився в Південній Кореї, президент США зустрінеться з корейським колегою Лі Дже Мьоном. Візит Трампа в Південну Корею 29-30 жовтня — завершальний в турне по Азії. Тут він має також зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Після розмови з ним Трамп не виключає, що знизить тарифи для Китаю, якщо Пекін "допоможе із ситуацією з фентанілом".

Трамп також візьме участь у зустрічі Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). А з лідером Кореї обговорить ракети КНДР, питання торгівлі, інвестицій та миру на Корейському півострові.

Лі Дже Мьон подарує Трампу копію старовинної золотої корони. Також Трампу вручать найвищу медаль Південної Кореї — Великий орден Мугунхва — на знак визнання його дипломатичних зусиль і підкреслення його ролі як "миротворця" між Південною і Північною Кореями, які ворогують між собою.

Рейди в Бразилії проти злочинної групи

Щонайменше 64 людини загинули під час поліцейських рейдів у бразильському Ріо-де-Жанейро. Заходи під назвою "Операція стримування" проводять з ініціативи уряду штату, аби поборотися з територіальним розширенням Comando Vermelho та затримати лідерів угруповання, які діють у Ріо та інших штатах і займаються зокрема наркоторгівлею. Серед загиблих — 60 злочинців, двоє цивільних поліцейських і двоє військових поліцейських. Крім того, троє людей поранені, їх ушпиталили.

Контекст: Як стверджує губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро, це найбільша операція в історії штату. Поліцейські мають реалізувати 100 ордерів на арешт членів Comando Vermelho — серед них 30 людей з інших штатів. Рейд пройшов перед тим, як наступного тижня в бразильському Ріо-де-Жанейро відбудеться глобальний саміт C40, присвячений боротьбі зі зміною клімату.