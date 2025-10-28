Члени Громадської антикорупційної ради при українському Міноборони (ГАР МО) звинуватили журналіста газети The New York Times Ендрю Крамера у "прямій брехні" в його нещодавній статті про збройову компанію Fire Point.

Про це у Facebook написали члени ГАР МО ветеран Юрій Гудименко та журналістка Тетяна Ніколаєнко.

У своєму матеріалі Крамер пригадав інформацію видання The Kyiv Independent, про те, що діяльність компанії Fire Point розслідує НАБУ. Журналіст NYT заявив, що компанії також закидають "отримання привілейованого ставлення, попри проблеми з якістю її БПЛА, які, за словами критиків, зробили їх менш успішними, ніж інші українські варіанти".

Окрім того, він написав, що ГАР МО закликала до парламентського розслідування звинувачень у проблемах з якістю та ціноутворенням. Щодо цього пункту Гудименко та Ніколаєнко заявили, що це — "брехня".

Зокрема Гудименко каже, що ГАР МО не зверталась до Верховної Ради щодо дронів FirePoint, як про це написала NYT.

"ГАР МО взагалі не має звички та традиції звертатись до парламенту. Коли ми збираємо достатню кількість доказів, ми передаємо їх напряму силовим структурам. Звернень до парламенту по FirePoint просто не було, це пряма брехня. NYT може спростувати її, якщо покаже лист або пост з нашим зверненням до парламенту (не покаже, бо це брехня)", — йдеться у дописі члена ГАР МО.

Ніколаєнко також розкритикувала твердження Крамера щодо неназваного аудиту, де нібито стверджується, що безпілотник FP-1 виробництва Fire Point можна було б виготовити дешевше, ніж вийшло у його ціні.

Журналіст NYT вказував, що "аудитори виявили, що ця оцінка мала б ініціювати переговори з боку Агентства оборонних закупівель України, але цього не сталося", і контракти були укладені приблизно на 16,7 мільйона доларів дорожче за дешевший варіант виробництва.

Членкиня ГАР МО заявила, що цифри аудитів які проводились не збігаються із тими, які є статті Крамера.

"Я не знаю, хто йому це злив, але один аудит ДАСУ за 2023 рік більший за 400 сторінок. Аудити, про які він пише, проводились в інші дати, і там інші цифри. Може, і більші, але інші. Він вочевидь не зміг проаналізувати дані з аудиту, інакше ви б побачили факти, а не набір загальних фраз", — йдеться у дописі Ніколаєнко.

Вона запевнила, що ГАР МО стежить за ситуацією з Fire Point, але наявна у них інформація не є достатньою. Гудименко ж назвав публікацію NYT "відвертою провокацією", метою якої є "змусити нас вийти з достроковою комунікацією, без зібраних фактів".

"Ми маємо або спростувати публічні звинувачення, або підтвердити їх і передати накопичений фактаж у відповідні органи. Ми цим займаємось. Але інформація NYT — яка має, вочевидь, або бути використаною проти виробника дронів, або, навпаки, змусити нас вийти з достроковою комунікацією, без зібраних фактів, і зіграти в інший бік — є відвертою провокацією", — написав він.

Члени ГАР МО також зазначили, що повідомлять, коли матимуть достатньо інформації про Fire Point чи будь-яку іншу компанію.

Компанію Fire Point заснувала в середині 2022 року група інженерів, архітекторів та геймдизайнерів, які прагнули розробити економічно ефективні та високопродуктивні безпілотні літальні апарати для підтримки оборонної промисловості України. Також вона виробляє далекобійні ракети "Фламінго".

28 жовтня президент Володимир Зеленський вперше підтвердив успішне бойове застосування цієї ракети.