Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції та конфіскував активи білоруського підприємства "Гомсєльмаш", структури якого виготовляють деталі для ударних дронів типу Shahed на замовлення РФ.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Зазначається, що це рішення ухвалено відповідно до пункту 1 частини 1 статті 4 закону України "Про санкції".

Так, у дохід держави стягнуто корпоративні права ВАТ "Гомсєльмаш" у трьох українських компаніях — ТОВ "Торговий дім Гомсельмаш-Україна", ТОВ "Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна" та ТОВ "Промінь-Юг", а також майнові права на торгівельні марки.

У відомстві додали, що апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Апеляційної палати ВАКСу протягом п’яти днів з дня складення повного рішення суду та його опублікування на офіційному вебсайті.

"Гомсєльмаш" — керівна компанія однойменного холдингу, чиї дочірні підприємства у Білорусі на замовлення військово-промислового комплексу РФ виготовляють комплектуючі для боєприпасів та дронів-камікадзе типу Shahed ("Герань-2").

У квітні 2025 року суд задовольнив позов Мін'юсту, стягнувши в дохід держави активи компанії "Білоруськалій".