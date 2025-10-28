Дефіциту ліків в Україні внаслідок ракетного удару РФ по офісу і складу одного з найбільших фармдистриб’юторів країни не передбачається.

Про це заявив заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов.

Він зазначив, що в ніч на 25 жовтня у Києві внаслідок російської атаки були зруйновані офіс і складський комплекс одного з провідних фармдистриб’юторів країни.

"Ворог постійно намагається нас послабити, але йому це не вдасться. І безпосередньо, якщо ми говоримо про руйнування складу 25 жовтня, це дійсно був величезний склад", - сказав Адаманов.

Представник МОЗ зазначив, що компанія запускає резервний буферний склад, який візьме на себе обсяги постачання, що забезпечував зруйнований склад.

"Тому дефіциту не передбачається. Також інші дистриб'ютори, розуміючи ситуацію, переналаштовують свої маршрути, щоб підставити плече і допомогти перекрити ті регіони, які перекривав цей склад для того, щоб не було дефіциту", — сказав урядовець.

Водночас Адаманов повідомив, що можуть бути перебої по термінах постачання ліків. Через те, що був зруйнований і офіс, компанії знадобиться близько двох тижнів, щоб все переналаштувати.

Він також зазначив, що, у разі виникнення подібних критичних ситуацій, є велика кількість гуманітарної допомоги від різних фармацевтичних компаній і вона покриває критичні потреби країни.

Фармдистриб'ютор, склад якого постраждав, також був постачальником ліків, включених до програми "Доступні ліки", проте це не має вплинути на роботу самої програми.

За словами урядовця, МОЗ, Держлікслужба, виробники, постачальники та аптечні мережі перебувають у постійній координації для оперативного реагування на потреби в ліках. У пріоритеті постачання — антибіотики, інсуліни, онкопрепарати.

"У разі виникнення критичної ситуації, якщо постраждає ще один великий склад або, не дай Боже, трапиться щось схоже, — у нас є рішення. Це може бути спрощення умов зберігання, або дуже швидке ліцензування складів та отримання ГДПі сертифікатів, або, якщо буде така необхідність, додаткові шляхи імпорту лікарських засобів спрощені, які забезпечать весь попит" — наголосив Адаманов.

У ніч на 25 жовтня РФ атакувала Україну дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Зокрема, росіяни вдарили балістикою по Києву.

Внаслідок обстрілу було зафіксовано пошкодження та пожежі у трьох районах столиці. Уламки ракет пошкодили багатоповерхові житлові будинки. Загинули двоє людей, 13 отримали поранення внаслідок чергового російського теракту.