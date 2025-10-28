Німецький збройовий концерн Rheinmetall та Болгарія у вівторок, 28 жовтня, уклали угоду на понад 1 мільярд євро про будівництво заводу з виробництва пороху та артилерійських боєприпасів калібром 155 міліметрів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Обидві сторони заявили, що проєкт є важливим для Болгарії та Європи загалом, оскільки регіон прагне модернізувати свої оборонні можливості після вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що цей проєкт буде спільним підприємством Rheinmetall і болгарської компанії VMZ, в якому німецький концерн володітиме 51% акцій. Частка VMZ становитиме 49%, яку Болгарія профінансує за допомогою кредиту в рамках європейського механізму SAFE.

Контракт підписали гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер і голова VMZ Іван Гецов на церемонії в Раді міністрів у Софії.

"Підписанням цього контракту ми позначаємо початок стратегічного партнерства між болгарською державою та німецьким технологічним концерном, яке змінить майбутнє болгарської оборонної промисловості", – заявив болгарський прем'єр-міністр Росен Желязков після підписання угоди.

Армін Паппергер поінформував, що завод побудують протягом 14 місяців, і що Болгарія зробить значний внесок у задоволення потреб Європи та НАТО в боєприпасах.

У жовтні 2024 року Паппергер розповідав, що Україні вже працює перший завод Rheinmetall в рамках створеного спільного підприємства між Укроборонпромом і німецьким концерном.

У серпні 2025-го він казав, що компанія планує подвоїти спроможність виробництва артбоєприпасів калібром 155-мм на майбутньому підприємстві в Україні, яке зараз перебуває на етапі будівництва. Це дозволить виробляти понад 300 тисяч снарядів щороку.