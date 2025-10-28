Журналіст німецької газети Die Welt Ібрагім Набер, його оператор Віктор та продюсер Іван отримали поранення на сході України під час зйомок роботи українського підрозділу ППО.

Про це журналіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За словами Ібрагіма Набера, він разом зі своєю командою супроводжував український підрозділ протиповітряної оборони. У цей час російський дрон "Ланцет" атакував військовий автомобіль, що стояв поруч.

"Один із трьох солдатів — Костянтин — загинув, інший — Ігор — був так важко поранений, що йому довелося ампутувати ногу. Я думаю про них та їхні сім'ї", — написав журналіст.

Набер, його оператор Віктор та продюсер Іван також отримали поранення. Продюсеру вже вдалося покинути лікарню, хоча, за словами журналіста, у нього залишився шматок шрапнелі в нозі.

"Іван отримав два осколки в ноги. Один із них так глибоко, що лікарі поки не змогли його видалити. Але вони кажуть, що він знову зможе ходити", — розповів Набер своєму колезі, шеф-редактору BILD Паулю Ронцхаймеру.

Віктор і сам Набер отримали легкі травми: кілька днів вони погано чули і лікували забої.

Як розповів Набер, атака сталася приблизно за 25–30 кілометрів від лінії фронту. Він зазначив, що вони перебували за кілька метрів від екіпажу українських військових, які "рятували життя інших людей, збиваючи безпілотники великої дальності, якими Росія атакує українські міста".