У Німеччині виявили незаконний арсенал зброї, зокрема з часів Другої світової

У Німеччині, в землі Північний Рейн-Вестфалія, правоохоронці викрили великий сховок зі зброєю, зокрема часів Другої світової війни. Трьох підозрюваних у торгівлі зброєю затримали.

Про це 27 жовтня повідомили на пресконференції прокурор Вольф-Тільман Баумерт та голова слідчої комісії Міхаель Вагнсо, цитують DW, Tagesschau та Eßlinger Zeitung.

"Якщо це все бойова зброя, то це стало одним із найбільших випадків торгівлі військовою зброєю у Північному Рейні-Вестфалії", — сказав старший прокурор Вупперталя Вольф-Тільман Баумерт.

Як відбувалися затримання

Затримали чоловіків 34, 37 та 59 років — німця і двох турків. Їх підозрюють у комерційній та організованій торгівлі зброєю. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Четвертому заарештованому інкримінували торгівлю наркотиками. Поліція та прокуратура веде цю справу ще з травня 2024 року, коли отримали інформацію про кіоск у Ремшайді, де, окрім наркотиків, пропонували ще й зброю. І от місяцями за фігурантами спостерігали, зокрема, слідчі під прикриттям. Допомагали Європол та Євроюст.

Минулих вихідних до групи надійшла наводка про транспортування військової зброї через ЄС з пунктом призначення Ремшайд. Тоді правоохоронці прийшли з обшуками й ордерами на арешт у Ремшайді, Гаммі та Боркслебені в Тюрингії.

У Ремшайді обшуки тривали до обіду понеділка, 27 жовтня. Будинок, де був розташований сховок зброї, навіть евакуювали через загрозу вибухонебезпечних предметів. На місце викликали фахівців із розмінування.

Що знайшли в арсеналі

У цьому підвалі в місті Ремшайд знайшли щонайменше 2 одиниці бойової вогнепальної зброї, 11 інших видів зброї, таких як ножі та багнети, 12 тисяч євро готівкою, 100 грамів кокаїну, 330 грамів марихуани та гашишу, а також велику кількість військової зброї, серед якої були ручні гранати, вибухівка, карабіни Вермахту та старі кулемети часів Другої світової війни.

Як кажуть слідчі, 59-річний підозрюваний створив "музей" з реліквіями Другої світової війни. У нього також зберігалися манекени у військовій формі Третього Рейху. Тому щодо одного з фігурантів ведеться додатково почали розслідування за підозрою в екстремістських поглядах. Однак, за даними прокуратури Вупперталя, зараз немає жодних доказів цього. Натомість серед зброї були як зразки нацистської Німеччини, так і СРСР, а також сучасна зброя. Тому слідство припускає, що головний мотив групи — збагачення з продажу.