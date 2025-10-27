Відтепер військові зможуть отримувати наземні роботизовані комплекси (НРК) в обмін на бойові бали, зароблені за ураження російських цілей. Агенція оборонних закупівель уклала відповідні контракти з їхніми виробниками в рамках програми "Армія Дронів Бонус".

Про це написали на сайті агенції.

Зазначається, що військовослужбовці зможуть самостійно обирати наземні дрони в Brave1 Market та оперативно отримувати їх через DOT-Chain Defence. Для цього їм потрібно авторизуватися в системі Delta.

Програма "Армія Дронів Бонус" стартувала у серпні та базується на поєднанні систем Brave1 Market, DOT-Chain Defence та Delta: військові отримують бали, нараховані за знищення та ураження російських цілей, і обмінюють їх на ті дрони та техніку, які вважають потрібними для виконання бойових завдань. Забезпечення покладене на агенцію оборонних закупівель Міноборони.

На сайті агентства також повідомили, що з моменту запуску програми через DOT-Chain Defence поставили 71 000 одиниць техніки на загальну суму 2,8 мільярда гривень.