Відтепер військові зможуть отримувати наземні роботизовані комплекси (НРК) в обмін на бойові бали, зароблені за ураження російських цілей. Агенція оборонних закупівель уклала відповідні контракти з їхніми виробниками в рамках програми "Армія Дронів Бонус".
Про це написали на сайті агенції.
Зазначається, що військовослужбовці зможуть самостійно обирати наземні дрони в Brave1 MarketОнлайн-платформа, де військові можуть напрямую зв'язатися з виробниками та отримати спорядження різних типів в обмін на бойові бали та оперативно отримувати їх через DOT-Chain DefenceЦифрова система, яка об'єднує верифікованих постачальників, військових та агенцію закупівель для скорочення строків поставок, прискорення оплати та масштабування успіху. Для цього їм потрібно авторизуватися в системі Delta.
Програма "Армія Дронів Бонус" стартувала у серпні та базується на поєднанні систем Brave1 Market, DOT-Chain Defence та Delta: військові отримують бали, нараховані за знищення та ураження російських цілей, і обмінюють їх на ті дрони та техніку, які вважають потрібними для виконання бойових завдань. Забезпечення покладене на агенцію оборонних закупівель Міноборони.
На сайті агентства також повідомили, що з моменту запуску програми через DOT-Chain Defence поставили 71 000 одиниць техніки на загальну суму 2,8 мільярда гривень.