Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання свідку у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву у вигляді особистого зобовʼязання. Прокуратура підозрює його у неправдивих свідченнях.

Про це повідомив кореспондент Суспільного з зали суду.

Прокурори у справі Руслана Магамедрасулова заявляють, що Юсуф Мамешев надав неправдиві свідчення про країну продажу технічних конопель та товарів та сировин. Сторона обвинувачення зазначає, що Мамешев у своїх свідченнях говорить, що продаж планувався до Узбекистану, де є відповідні потужності для переробки та ринок збуту.

Та прокурори стверджують, що за результатами аудіоекспертиз, Руслан Магамедрасулов та його батько нібито планували продаж конопель до Дагестану. Таким чином, сторона обвинувачення подає це як один з доказів неправдивих свідчень Мамешевим.

Адвокати відхилили звинувачення і наголосили, що Юсуф Мамешев говорив лише правду на допиті.

Також адвокатка заявила, що в тексті клопотання, яке подане прокурорами, йдеться про застосування додаткового запобіжного заходу у вигляді надягання на Мамешева електронного браслета, що не оголошувалось стороною обвинувачення до засідання суду.

Юсуф Мамешев повідомив, що його "притягли" до цієї справи через сімейні звʼязки між ним та Русланом Магамедрасуловими. Також підозрюваний підтверджує, що він, як і батько детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, походить із Дагестана.

Суд задовольнив прохання прокурорів у повному обсязі та призначив запобіжний захід Мамешеву у вигляді особистого зобовʼязання. Суд також зобовʼязав Мамешева здати закордонний паспорт, зʼявлятися на вимогу суду та носити електронний браслет.

Що відомо про підозри детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову та його батьку Сентябру

Служба безпеки України разом з Офісом генпрокурора 21 липня одночасно влаштувала десятки обшуків у працівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Того ж дня СБУ оголосила підозри в злочинах проти нацбезпеки двом представникам НАБУ — керівнику регіонального відділу Руслану Магамедрасулову й таємному працівнику Віктору Гусарову.

Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ й САП, зокрема, посилаючись на вплив на ці відомства Росії. Через масові протести й засудження Заходу парламент відновив повноваження антикорупційних органів.

Однак Гусаров, Магамедрасулов та його 65-річний батько Сентябр досі перебувають під арештом. Їх підозрюють у нібито продажу технічних конопель представникам сектора економіки Росії.

СБУ стверджує, що Руслан Магамедрасулов нібито виступав як посередник продажу до Республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель. Їх незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько Сентябр.

Батько та син не визнають провини, а Магамедрасулов і його захист наполягають, що влада відкрила справи проти них, лише аби тиснути на Бюро й скомпрометувати його.

А ще 16 вересня СБУ та ДБР повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За версією слідства, детектив НАБУ нібито використовував свої зв’язки та службовий вплив та вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

Коли засідання поновилося, адвокати заявили інше клопотання: просили суддю Шапутьку відкласти засідання та скерувати частину матеріалів справи до Київського апеляційного суду. Майже місяць тому СБУ та ДБР оголосили підозру детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову у ще одному злочині: він нібито за винагороду у 900 тисяч грн впливав на податкову, яка мала виключити близько десяти "конвертаційних" компаній з переліку ризикових. Це вважає, слідство, дало б змогу провести фіноперації на майже 30 млн грн.

На думку адвокатів детектива НАБУ, цю справу, за підсудністю, мав би розглядати Вищий антикорупційний суд. А рішення про передачу справи туди має ухвалити Київський апеляційний суд.

"Друга стаття вона "корупційна" і це абсолютна абсурдна історія. Тому що у Руслана є багато подібних переписок, це оперативна робота. Він з'ясовував чи може ця справа бути підслідною НАБУ і чи може співрозмовник бути заявником. Якщо врешті слідство заявляє підозру в корупційній справі, тоді це підсудність ВАКСу", — сказала Суспільному захисниця Олена Щербан.

Печерський суд відмовив адвокатам.

В чому звинувачують Руслана Магамедрасулова та його батька

Слідство вважає, що Магамедрасулови намагалися продати насіння технічної коноплі до Росії. СБУ стверджує, що детектив НАБУ нібито виступав як посередник продажу, тоді як батько організував незаконне вирощування. З вересня 2022-го року вся торгівля з Росією повністю заборонена. Серед доказів — запис розмови детектива НАБУ Руслана зі знайомим, де нібито це й обговорювали та інформація про дагестанську компанію-покупця, яка мала придбати й реалізовувати її у РФ.

Захист стверджує, що розмова підроблена. Замість "Дагестану" в оригіналі лунав "Узбекистан". До того ж каже адвокат Олена Щербань, в Дагестані на відміну від Узбекистану не існує жодних держпрограм щодо коноплі про які запитував Магамдрасулов. Та й сама російська компанія має заборгованість, через що не може претендувати на субвенції про, які також йшлося в розмові.

"Без жодних сумнівів йде мова про бажання вчинити злочин, продати насіння технічної коноплі в Дагестан. Ми зробили дві експертизи, у різних інстанціях: ІСТЕ СБУ і одна із установ в області. Звичайно, захисники будуть все спростовувати, бо це їм не вигідно", — сказав прокурор Олександр Ганілов.

Для з'ясування обставин, захист попросив викликати до суду свідка у справі – друга сім'ї Магамедрасулових, з яким детектив НАБУ телефоном обговорював продаж технічної коноплі, вирощеної батьком. Прокурори заперечили, однак суддя виклик свідка дозволила.

"Ми не надаємо оцінку зібраним доказам у цьому засіданні. Я вважаю відсутні підстави для допиту свідка", – наголосив прокурор Ганілов.

Узбекистан чи Дагестан

За трибуною у залі суду з'явився чоловік середніх років Юсуф Мамешев. Він розповів, що Магамедрасулових знав давно, добре товаришував із батьком. Йому також було відомо, що батько детектива Сентябр вирощує технічні коноплі у Житомирській області для продажу. Той самий дзвінок, фрагмент якого публікувала СБУ, за словами чоловіка, відбувся у лютому цього року. До Юсуфа зателефонував детектив НАБУ Руслан і попросив через знайомих узбеків допомогти батькові продати насіння коноплі до Узбекистану.

"На записі мій голос. Розмова там була про Узбекистан. Руслан знав, що я маю друзів в Узбекистані. Він подзвонив мені і попросив, щоб я допоміг батькові, спитав у друзів чи не потрібні їм сім'я коноплі. В ході дзвінка є такі терміни, як "розмови з узбеками", "державна програма" (яка діє саме в Узбекистані – ред.). В Дагестані 3 мільйони людей, там ні ґрунту, ні фабрик – зайдіть в Google, ніколи там коноплею не займалися", — сказав в суді свідок.

Також Юсуф розповів, що його тричі допитувало СБУ. А ще згадав про погрози від, нібито, працівників СБУ та поліції.

"Тиск був. На мене почали виходити різні люди, з різними пропозиціями. Потім до мене приїхав чоловік з СБУ, я його давно знаю, ми в мечеть ходимо на молитву. Там були погрози прямі. Він мені писав: "Ти не за тих граєш. У тебе можуть бути реальні проблеми і НАБУ-шники тебе не спасуть. Це хіба не тиск?" — наголосив свідок.

За словами чоловіка, під час зустрічі він дав зрозуміти, що не змінюватиме показів. Того ж вечора Юсуфа нібито з метою тиску, оголосили "у розшук" в застосунку "Резерв+", а на ранок затримала поліція і відвезла до ТЦК.

"Поліцейський підійшов до мене і запита, що з "Резервом". А тоді показав планшет з моїми даними. Вони до мене цілеспрямовано підійшли і у них уже все було" – говорив Юсуф.

Після допиту в суді прокурор додав до справи та допит Юсуфа проведений СБУ. А заразом і висновок психологічно-емоційного стану свідка:

"Він здатен додумувати певні події. Якщо сказати просто — він бреше. На уточнюючі питання він не може відповісти", – сказав у коментарі Суспільному прокурор.

Адвокати сказали, що експертиза недійсна, оскільки за даними реєстру Мін'юсту, в експерта нібито сплив термін свідоцтва за пів року до цього.

"Ніхто не призначив би експертизу експерту, який не має права її робити. Ну хто б себе умисне підставляв. Експерт мав можливість проводити дослідження безстроково", — сказав прокурор.