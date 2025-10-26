Уночі РФ атакувала Київ, загинули троє людей; Дональд Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним, доки не буде домовленості про мир; президент США оголосив про підвищення мит для Канади ще на 10%; у Британії засудили банду, причетну до підпалу українського складу на замовлення ПВК "Вагнер" — Суспільне зібрало головні новини ранку 26 жовтня.

1. Атака РФ на Київ: троє загиблих, 29 постраждалих

У ніч на 26 жовтня Росія здійснила атаку на Київ, унаслідок чого загинули троє людей, постраждали щонайменше 29, серед них семеро — діти. Про це повідомили в ДСНС та в КМВА.

Уламки збитих безпілотників падавали у кількох районах столиці, найбільших руйнувань зазнав Деснянський район: пошкоджено дев’ятиповерховий і 16-поверховий житлові будинки, в одному з них сталася пожежа. В Оболонському районі уламки пошкодили дах багатоповерхівки.

2. Трамп оголосив про підвищення мит для Канади на 10%

Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення підвищити чинні мита на канадські товари ще на 10%. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, таке рішення пов’язане з «перекручуванням фактів і ворожими діями» з боку Канади. Він звинуватив Оттаву у фінансуванні реклами в США з уривками промови Рональда Рейгана, яка нібито спотворює його позицію щодо мит.

Трамп також зазначив, що Канада розраховує на допомогу Верховного суду США в оскарженні тарифів, які, за його словами, «завдавали шкоди Сполученим Штатам протягом багатьох років».

Контекст: Раніше провінція Онтаріо розпочала рекламну кампанію з вимогою скасувати запроваджені Трампом мита. Тим часом Верховний суд США готується розглянути законність тарифної політики адміністрації.

3. Трамп: зустріч із Путіним можлива лише за умови реального прогресу щодо миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним, доки не з’явиться реальна перспектива мирної угоди між Росією та Україною. Про це він сказав журналістам у Досі 25 жовтня, передає Reuters.

За словами Трампа, зустріч може відбутися лише тоді, коли буде зрозуміло, що сторони готові до домовленостей.

"Ви маєте знати, що ми збираємося укласти угоду. Я не збираюся марнувати свій час", — наголосив він.

Чому це важливо: Трамп неодноразово висловлював своє розчарування російським лідером, а напередодні зустрічі із Зеленським у Вашингтоні припускав, що Путін закінчить війну проти України.

4. У Британії засудили шістьох виконавців підпалу складу з допомогою для України на замовлення ПВК "Вагнер"

Суд у Лондоні засудив шістьох британців, причетних до підпалу складу, де зберігалася гуманітарна допомога та обладнання Starlink для України. Про це повідомляє Sky News.

За даними слідства, напад, що завдав збитків приблизно на £1 млн, був здійснений за вказівками російської ПВК "Вагнер". Організатора злочину, 21-річного Ділана Ерла, засудили до 23 років ув’язнення. Його спільник, 24-річний Джейк Рівз, отримав 12 років. Обидва стали першими у Великій Британії, кого визнали винними за статтями нового Закону про нацбезпеку.

Ще трьох учасників — Нії Менсу, Джакіма Роуза та Угніуса Асмену — було засуджено до строки від 8 років і 10 місяців до 10 років. Шостого фігуранта, Ештона Еванса, покарали 9 роками за змову з метою завдати шкоди іншим об’єктам у Лондоні.

У поліції наголосили, що Росія дедалі активніше намагається вербувати молодих британців для виконання диверсій через інтернет.