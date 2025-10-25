Перейти до основного змісту
Трамп поки не зустрічатиметься з Путіним, перші літаки Gripen мають з'явитися в Україні наступного року. 1341 день війни

Київ 25 жовтня 2025
Наслідки російського ракетного обстрілу Києва 25 жовтня 2025. REUTERS/Yan Dobronosov

25 жовтня — 1338-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Перші зі 150 шведських бойових літаків Gripen мають зʼявитися в Україні вже наступного року.
  • Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним, доки не буде розуміння про укладення мирної угоди між Україною та Росією.

У Запоріжжі було чутно звуки вибухів

У Запоріжжі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

