25 жовтня — 1338-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України.
Головне на цей час:
- Перші зі 150 шведських бойових літаків Gripen мають зʼявитися в Україні вже наступного року.
- Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним, доки не буде розуміння про укладення мирної угоди між Україною та Росією.
У Запоріжжі було чутно звуки вибухів
