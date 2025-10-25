У Службі державної безпеки (СДБ) Грузії заявили, що правоохоронці у Тбілісі затримали трьох громадян Китаю, які намагалися купити два кілограми ядерних матеріалів. Йдеться про уран.

Про це на брифінгу повідомив переший заступник СДБ Лаша Маградзе.

За даними правоохоронців, китайці планували заплатити за товар 400 тисяч доларів. Як встановило слідство, уран планували нелегально переправити до Китаю через територію Росії.

"Один із громадян КНР, який перебував на території Грузії з порушенням режиму, для здійснення злочинного задуму привіз у Грузію експертів, зацікавлених у придбанні урану, і розпочав активний пошук ядерних матеріалів по всій країні. Координацію зазначених дій здійснювали з Китаю інші члени злочинної групи", — розповів представник СДБ.

Під час узгодження деталей "угоди" грузинська Служба безпеки отримала оперативну інформацію, яка дозволила встановити особи підозрюваних і затримати їх. У межах розслідування також пройшли обшуки в місцях їх тимчасового проживання в Тбілісі та Батумі.

Розслідування ведеться за частиною 1 статті 230 Кримінального кодексу Грузії ("Незаконне поводження з ядерними та радіоактивними матеріалами"), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

У липні 2025 року СДБ у Батумі заарештувала громадянина Грузії та іноземця за незаконний продаж та купівлю урану. Як стверджували у відомстві, незаконний продаж цієї ядерної речовини планувався на суму 3 мільйони доларів.