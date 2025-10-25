Голова штабу французьких Сухопутних військ генерал П'єр Шилль заявив, що Франція може бути готова до розгортання своїх сил в Україні вже у 2026 році в межах гарантій безпеки.

Про це повідомляє BFMTV із посилальним на заяву генерала, яку він зробив під час слухань перед депутатами комісії з питань оборони в Національних зборів.

"Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України", – сказав Шилль.

За його словами, сухопутні війська Франції вже готові реагувати на три потенційні виклики, серед яких — можливе розгортання в Україні. Для цього створено резерв із близько 7 тисяч військових, які можуть бути перекинуті протягом 12 годин – 5 днів.

Окрім цього генерал зазначив, що 2026 рік стане "роком коаліцій", адже Париж розраховує на спільні дії з партнерами по НАТО та Євросоюзу. Під час масштабних навчань Orion 26 французькі війська перевірять здатність діяти у багатонаціональних і міжвідомчих форматах.

За підсумками вересневого саміту Коаліції охочих у Парижі президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн об'єднання погодилися або відправити війська в Україну або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі або в небі. За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди.

24 жовтня відбулось чергове засідання об'єднання, за підсумками якого учасники погодили новий план підтримки Києва з п’яти пунктів. Зокрема, документ передбачає посилення ППО, передачу далекобійного озброєння та продовження роботи над гарантіями безпеки для України.