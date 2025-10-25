Росія атакувала Київ балістичними ракетами: щонайменше 8 людей постраждали; президент Зеленський анонсував нові рішення щодо нафти з РФ та домовленості щодо фінансів для України; Литва закрила аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю; Трамп у розмові із Сі Цзіньпіном планує обговорити імпорт російської нафти — джерела у Білому Домі — Суспільне зібрало головні новини ранку 25 жовтня.

1. Ракетна атака на Київ: є постраждалі

Близько 03:50 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Невдовзі у столиці пролунала серія потужних вибухів. У Дарницькому та Деснянському районах спалахнули пожежі, повідомили у КМВА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія атакувала столицю балістичними ракетами з північно-східного напрямку, ППО працювала над їхнім перехопленням.

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що у Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок, вибито вікна. На місці працюють рятувальники та медики. Відомо про щонайменше про 8 постраждалих.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що пошкоджено дитячий садок у Дніпровському районі. Дані щодо руйнувань та можливих жертв уточнюються.

2. Зеленський: союзники посилять тиск на російську нафту та готують нові пакети зброї для України

Лідери країн Коаліції охочих погодили нові рішення для посилення тиску на російську нафтову індустрію, а Європа висловила політичну готовність спрямувати заморожені російські активи на підтримку України. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

За його словами, партнери підтримали курс США на санкції проти російських нафтових компаній, флоту танкерів і інфраструктури агресора.

Також Зеленський наголосив, що ЄС взяв політичне зобов’язання до кінця року реалізувати механізм використання заморожених активів РФ на користь України.

Крім того, за підсумками зустрічі досягнуто домовленостей щодо нових пакетів військової допомоги, зокрема у сфері ППО і далекобійних засобів.

"Будемо більше влучати по російській машині війни — за тисячі кілометрів", — підкреслив президент.

Контекст: 24 жовтня, світові лідери зібралися в Лондоні на зустріч Коаліції охочих, щоб обговорити посилення тиску на Росію та шляхи подальшої допомоги Україні. Захід відбувався як очно, так і віртуально.

3. Литва закрила аеропорти та кордон із Білоруссю через проникнення повітряних куль

Литва тимчасово закрила аеропорти у Вільнюсі та Каунасі, а також призупинила роботу прикордонних переходів із Білоруссю після того, як у повітряний простір країни знову потрапили гелієві кулі. Це вже третій подібний інцидент у жовтні, повідомляє Reuters.

За даними Національного кризового центру, радарами зафіксовано десятки куль, які, за оцінкою влади, можуть використовуватися контрабандистами для перевезення сигарет.

Премʼєрка Литви Інга Ругінєнє заявила, що уряд готує нові заходи проти контрабанди і режиму Лукашенка, який, за її словами, дозволяє таким схемам існувати.

Обмеження на польоти та рух на кордоні діятимуть до завершення перевірок.

4. Трамп у розмові із Сі Цзіньпіном планує обговорити імпорт російської нафти

Президент США Дональд Трамп здійснить робочу поїздку до країн Індо-Тихоокеанського регіону, зосереджену на економічній співпраці та постачанні критичних корисних копалин. Про це Суспільному повідомили представники Білого дому.

Трамп зустрінеться з лідерами Малайзії, Японії та Південної Кореї, а також проведе переговори з Сі Цзіньпіном у Пусані, де обговорюватимуть торгівлю та питання російської нафти.

У Кореї президент США планує просувати угоду для відновлення американського суднобудування. Зустріч із прем’єром Індії в програмі візиту не запланована.