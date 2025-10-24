Військова омбудсменка Ольга Решетилова закликала ретельно розслідувати загибель 43-річного військовозобов'язаного в розподільчому пункті ТЦК Києва.

Про це Ольга Решетилова написала у соцмережі Facebook.

За словами Решетилової, вона перебуває на зв’язку з адвокатом сім’ї загиблого і має всю наявну інформацію про обставини справи. Родичі загиблого військового мають питання не лише до причин його смерті, а й до дій правоохоронців, лікарів, адміністрації лікарні та представників військової частини.

“Усе це має бути детально зʼясовано в межах кримінального провадження. Я вже комунікувала з правоохоронними органами — дуже сподіваюся на їхню ефективність”, — зазначила вона.

Омбудсменка наголосила, що важливо встановити правду про події, які призвели до смерті чоловіка, і в разі виявлення насильницького характеру — притягнути винних до відповідальності. Вона також закликала свідків події або тих, хто володіє достовірною інформацією, повідомити про це їй особисто, запевнивши у збереженні конфіденційності.

Передісторія

43-річний киянин Роман Сопін потрапив до лікарні з тяжкою черепно-мозковою травмою після перебування у Подільському територіальному центрі комплектування (ТЦК) у Києві. Йому зробили трепанацію черепа, однак урятувати життя не вдалося — чоловік помер.

За даними журналістки Дарини Трунової, знайомої з родиною загиблого, Сопіна мобілізували, після чого він телефонував батькам, просив привезти речі для проходження військово-лікарської комісії. Наступного дня родині повідомили, що чоловік у лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма.

Адвокат родини Олександр Протас заявив, що підстав для затримання не було, а працівники ТЦК не мають права обмежувати свободу людини. За його словами, свідки повідомили про конфлікт та вимагання грошей напередодні травмування Сопіна.

Натомість у Київському міському ТЦК та 71-й окремій єгерській бригаді ДШВ ЗСУ версію побиття назвали неправдивою. За офіційними даними, чоловік втратив свідомість і впав, ударившись головою об підлогу — це бачили інші мобілізовані.

Поліція розпочала досудове розслідування за статтею 115 ККУ (умисне вбивство). Попередня судмедекспертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, інших ушкоджень не виявлено. Остаточні висновки мають надати після гістологічних досліджень.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв справу під особистий контроль. ДБР перевіряє дії працівників ТЦК, а у Верховній Раді заявили, що тимчасова слідча комісія готова долучитися до розслідування, якщо з відповідним зверненням виступить родина загиблого.