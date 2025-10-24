Перейти до основного змісту
Армія РФ намагалась вдарити по пасажирському потягу, у Києві розслідують смерть мобілізованого. 1340 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇТоп дня

Армія РФ намагалась вдарити по пасажирському потягу, у Києві розслідують смерть мобілізованого. 1340 день війни

Онлайн
Суспільне
Розмір шрифту
Костянтинівка
Українські військовослужбовці готуються до стрільби з РСЗВ "Град" по російських військах поблизу Костянтинівки на Донеччині, 23 жовтня 2025. REUTERS/Anatolii Stepanov

25 жовтня — 1338-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

Щонайменше 14 вибухів пролунало у передмісті Харкова

Щонайменше 14 вибухів пролунало у передмісті Харкова, повідомили кореспонденти Суспільного.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок