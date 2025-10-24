25 жовтня — 1338-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу, що передбачає, зокрема, покриття збитків від ракетних і дронових ударів, уламків ППО тощо.
- Армія РФ намагалася атакувати безпілотником потяг Львів-Краматорськ на підʼїзді до Краматорська.
- Військовий омбудсман Решетилова закликала правоохоронні органи детально розслідувати загибель 43-річного військовозобов'язаного Романа Сопіна в розподільчому пункті ТЦК Києва.
Щонайменше 14 вибухів пролунало у передмісті Харкова
Щонайменше 14 вибухів пролунало у передмісті Харкова, повідомили кореспонденти Суспільного.